Un río de botellas y animales muertos en la desembocadura del arroyo Ludueña

Cuando el río empieza a bajar "aflora toda la mugre" , según contó a LT8 uno de los socios del Club Náutico Malvinas Argentinas, Joaquín González: "Esto nos ocurre todos los días. Trabajo en la isla y salgo del club todos los días a la mañana. Cuando el río está alto nadie lo ve. Hay botellas, animales muertos y árboles que, si no llueve, queda ahí estancado".

González explicó que son alrededor de 50 metros de botellas desperdigadas por el cauce de la desembocadura del arroyo Ludueña y que para pasar por allí cada vez que sale hacia la isla tiene que apagar el motor y pasar con los remos porque " los animales muertos se me enganchan en el motor y lo tengo que levantar para evitar que se me rompa".

"Lamentablemente la solución es que llueva. Me da mucha lástima tener que esperar a que llueva y se lleve todo", aseguró, al tiempo que comentó que todos los desechos que se ven en el video "bajan del caño que sale cerca del hospital (de Niños Zona Norte)". Además, detalló: "Ahora que el río está bajando, el arroyo se pudre más. Toma un color negro con todo lo que baja de ese caño más lo que ya está acumulado".

>> Leer más: Contaminación del Ludueña: concejales dejaron plantados a 40 ambientalistas

Señaló que esto afecta a todos los clubes de la costa, pero que hay clubes privados que como tienen mejores ingresos sacan la basura para que no se vea: "No es que lo sacan a un contenedor para que se lo lleven al basural. Lo remolcan con una lancha y lo sacan para afuera porque las amarras en esos clubes son caras, entonces los socios no quieren ver la basura".

Consultado por el Sabalito Barredor, la embarcación que iba a encargarse de recolectar la basura que bajaba por el arroyo Ludueña e iba a funcionar en la zona frente al shopping Portal tras una donación que una serie de empresas hicieron a la Municipalidad, González dijo: "Está abandonado y amarrado sin los motores. Fue un proyecto que lo usaron una vez para sacarse fotos y lo dejaron abandonado. Se llevaron los motores, que no sabemos si fue el municipio o se los robaron".

>> Leer más: El "Sabalito Barredor", la lancha que iba a limpiar el Ludueña, jamás se usó

"No vino ningún funcionario. Alguna vez fueron al club a hablar con el comodoro, pero fue una charla y nada más", concluyó.