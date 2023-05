Un hackeo a nivel nacional impide a las farmacias rosarinas hacer descuentos sobre medicamentos

Si bien señalaron desde la empresa que gestiona el sistema de validación que este ataque no implicó el robo de datos, ni de beneficiarios ni de prestadores, miles de personas no pudieron retirar medicamentos debido a que muchas farmacias se negaron a hacer descuentos de forma manual para que después fueran reintegrados por las empresas.

En diálogo con La Capital, la titular del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, Claudia Varela, señaló que el problema persiste desde hace cinco días (el reporte inicial fue el jueves) y que la situación ya es un problema. Además, indicó que desde Farmalink les aseguraron que el sistema volvería a estar operativo durante la mañana de este martes pero remarcó que, hasta ahora, no había novedades y todo seguía igual.

"Las obras sociales, en general, contratan empresas en donde cargan todos sus datos para que cuando la personas llegue a la farmacia, con los datos que brinde podemos verificar, de manera online, que el afiliado sea de la obra social, cuál es el descuento que le corresponde y si la medicación está cubierta. Tenemos contestación automática sobre si podemos hacer descuentos sobre las recetas o no", explicó.

"IMED es el sistema de validación que eligen la mayoría de prepagas y obras sociales. Eso repercute en las farmacias de todo el país. Desde el jueves hasta hoy, cuando un paciente llega a una farmacia con una receta de esas prepagas, no sabemos si podemos hacer o no el descuento porque no podemos constatar ningún dato", agregó.

Para este caso particular, Varela precisó que las farmacias pueden cobrar el 100% del medicamento y que el comprador puede luego ir a la prepaga u obra social a pedir el reintegro. Sin embargo, admitió que la situación "no deja de ser un trastorno cuando una medicación es de urgencia y los costos son altos".

"Todas las farmacias de la ciudad están teniendo este problema y todos los afiliados de las prepagas más importantes. Muchos pagan contado y después harán el reintegro las farmacias o las prepagas", explicó. Advirtió que puede haber "pacientes habituales" de determinados comercios que accedan a los descuentos por una cuestión de trato habitual y confianza con el farmacéutico. De todos modos, resaltó que las farmacias no tienen la obligación de aplicar los descuentos: "Para las farmacias es un compromiso y un riesgo hacer el descuento manual. Cuando un paciente viene a la farmacia, es habitué y tiene sus medicamentos, el comercio puede hacer excepciones pero no hay obligación de hacerlo. Si atendemos una receta que no corresponde, no la vamos a cobrar", sostuvo.

El comunicado de Bizland

Bizland gestiona el sistema de validación de identidad de beneficiarios de empresas de medicina prepaga y obras sociales. Así, se vieron afectadas las compras en farmacias con descuentos. Algunos comercios se negaron a aplicar el descuento de forma manual (lo que implicaba esperar que las prepagas y obras sociales los paguen reintegren ese importe) y cobraron el precio total de los medicamentos, sugiriendo que los clientes pidan luego el reintegro.

En un comunicado, la empresa dijo: "Bizland, empresa que administra elsistema IMED de validación en línea de transacciones de Salud y Farmacia, les informa que en la jornada de hoy (por el viernes) fue víctima de un intento de hackeo que no implicó el robo de datos sensibles de los beneficiarios y prestadores, pero sí afectó a la operatividad de su red de comunicaciones, por lo cual existe imposibilidad para validación online de consumos de salud".

"El ataque no pudo superar las barreras de contención para este tipo de intrusiones con que cuenta la empresa, pero sí llegó a impactar sobre los servidores de comunicaciones por lo que se está viendo afectada la posibilidad de validación desde las farmacias y prestadores de salud. Bizland realizará oportunamente la denuncia correspondiente para que la Justicia investigue este episodio delictivo. La compañía inició adicionalmente un proceso de investigación interna para determinar los alcances de la intrusión", agregaron.

El transporte, también afectado

Bizland no sólo gestiona el sistema de Farmalink sino que, además, administra los sistemas de boleto en el transporte público de Córdoba, Salta, Tucumán y La Rioja.

Los inconvenientes en esas provincias continúan hasta este martes y algunos gobiernos ya anunciaron que tomarán medidas contra la empresa. El subsecretario de Transporte de la Ciudad de Córdoba, Federico Ingaramo, adelantó que multarán a la empresa. “Entendemos que la empresa, de alguna forma, es una víctima de este ataque. Pero también tiene condiciones contractuales que cumplir, entre las cuales está garantizar el acceso a la carga (de saldo)”, dijo el funcionario en declaraciones a radio Universidad de Córdoba.

Por su parte, la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta hizo un pedido de informes a la firma de transporte público de la ciudad (Saeta) y a la empresa Bizland ya que tuvieron el mismo inconveniente que en Córdoba, donde los usuarios no tuvieron acceder al servicio de recarga de saldo de tarjetas.