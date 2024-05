Un curso sobre derecho de familia a beneficio de la obra del Padre Montaldo

Día de la Celiaquía: ocho de cada diez personas no sabe que tienen la enfermedad

"La obra que llevara adelante el padre Montaldo actualmente está impulsada por el padre Marcelo Valsecchi de la orden de los salesianos. Con él nos criamos en el barrio Refinería. Me llamó, me contó que les habían cortado unos fondos nacionales y se me ocurrió hacer un curso de actualización en derecho de familia para que la totalidad de lo que se recaude vaya para ellos", contó Molina a La Capital.

el tiempito.jpeg

La actividad tiene un costo de 30 mil pesos. Para quienes quieran colaborar con la causa aunque no asistan al curso existe un bono contribución de 20 mil, 30 mil y 40 mil los que podrán pagarse a través de transferencia bancaria Bco. Santa Fe Cta 008-413/07 – CBU 3300008210080000413076 – Alias: CMyF.Rosario

Por cualquier consulta o para la inscripción al curso se pueden contactar al mail: [email protected].