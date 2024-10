Turismo: la agenda cultural se mueve fuerte y atrae visitantes a Rosario

El Festival Bandera, que tuvo unos 30.000 concurrentes en el predio de la ex Rural , fue el corazón de la convocatoria que tuvo la ciudad entre el viernes 25 de octubre y el domingo 27. También fue importante lo que dejó el partido de Copa Argentina de Boca versus Gimnasia el miércoles 23. A eso se sumó la maratón de la Universidad Nacional de Rosario el domingo, que tuvo 1.000 participantes.

En una línea similar a lo que ocurrió durante los últimos fines de semana largos, la ocupación en distintos tipos de alojamiento se determinó en 78% en el caso de hoteles 5 estrellas, de 79% en los de 4 estrellas, y de 70% en los de 3 estrellas. En tanto, hubo un 87% de ocupación en aparts hotel y 88% en alquileres temporarios. Se estimó que los visitantes llegaron desde toda Santa Fe y distintas provincias.

Segundo semestre

Sergio Giménez, presidente de la Rosario Convention & Visitors Bureau, resaltó que el segundo semestre del año en Rosario "generalmente es mejor que el primero". "Los fines de semana de octubre siempre tienen muchas actividades. Particularmente dudo que muchos de los chicos que vinieron al Bandera hayan hecho noche. Sí para la maratón de la UNR, porque hubo gente que vino la noche anterior para comer temprano y descansar, y para el partido Boca-GImnasia", explicó.

Entre las causas, diversas fuentes hablaron de una mejora del perfil en la seguridad de la ciudad, que minimiza su efecto como factor disuasivo de visitarla, a la vez que una jerarquizada grilla de artistas que brindan eventos y participan de festivales (en Bandera estuvieron Babasónicos, Trueno, El Kuelgue y Dillom, entre otros) consolidan a Rosario como una de las plazas más importantes para la realización de espectáculos teatrales, musicales y artísticos.

"El tema de la seguridad no aparece en las consultas de las reservas y es un gran dato. La ciudad está activa. Tiene torneos de distintos deportes, visitantes de ocio, eventos de todo tipo. Rosario sigue siendo una opción. En ese marco, los grandes espectáculos son importantes porque posicionan a la ciudad. Pero para tener una proyección regional y nacional, hace falta una arena con capacidad de entre 10.000 y 15.000 personas que hoy no existe. Sin eso, es difícil entrar en esa liga", consideró Giménez.

Un festival por mes

Desde la Cámara de Hostels de Rosario, un rubro cercano históricamente al público joven y al mundo artístico y cultural, también vieron con optimismo lo ocurrido el fin de semana, en el que tuvieron un 90% de ocupación el viernes y 100% el sábado.

"El Bandera es un festival ya posicionado a nivel nacional y ojalá tuviéramos uno por mes, no solo de música popular, rock y urbana, sino de todo tipo. Entre los empresarios y el Estado tiene que haber buena comunicación y convivencia como hacen en todas las ciudades turísticas. Alguna vez, por no ser tan flexibles, Rosario perdió artistas de calibre internacional que se los llevaron otras ciudades", consideró el presidente, Omar Ortiguela.

Para el referente, "ver gente joven caminando por el bulevar Oroño para ver un festival que tiene el profesionalismo y la calidad de cualquier festival internacional del mundo, me parece que es para celebrar. Hay que ponerlo como ejemplo y no dormirse en los laureles, porque hay muchísimos fines de semanas en el año y nadie puede aguantar un negocio si no es algo constante. Ojalá que se transforme en parte de la dinámica general de la ciudad y que esto se contagie. Ahora apareció la ordenanza nueva de nocturnidad, que va a abrir otras puertas también", agregó.

Posicionar a la ciudad

Por su parte, la secretaria de Turismo municipal, Alejandra Mattheus, dijo que desde el inicio de la gestión vienen trabajando para posicionar a Rosario como "una ciudad líder en organización de eventos". "Por un lado en turismo de reuniones: ferias, congresos y convenciones, que en 2025 tendrá un calendario muy completo. También eventos deportivos: postulamos para los Juegos Jadar (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) que se van a realizar en la ciudad en septiembre del año que viene. En el 2026 vamos a ser sede junto a Rafaela y a Santa Fe de los Juegos Odesur", anunció.

En esa línea, mencionó además a los eventos culturales ya calendarizados como "Crack Bang Boom, Festival Faro, Festival de la Patria Mía, Festival Bandera y Festival de Cine, que siempre traccionan gente. Sabemos que le hacen muy bien a la ciudad, nos permiten mostrar lo mejor que tiene y esa es la mejor publicidad para Rosario. El turismo es una actividad dinamizadora de la economía, porque cada visitante que llega invierte en hotelería, en gastronomía, en comercios minoristas y se va con un nivel de satisfacción muy alto, porque lo tenemos medido, y eso también hace que retornen", añadió.

Rosario está viviendo un gran año en materia de shows musicales. En lo que va del 2024, ya se presentaron artistas de renombre como Fatboy Slim, Manu Chao, Nick Warren, Emilia Mernes, Divididos, Abel Pintos, Conociendo Rusia, Ca7riel y Paco Amoroso, Nicki Nicole y Khea, entre otros. El cierre del 2024 promete mantener a la ciudad en el centro de la escena cultural del país, con una cartelera que incluye a Ciro y Los Persas, Tan Biónica, María Becerra, Wos, Fito Páez, Miranda y La Vela Puerca.

