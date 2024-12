Tres nuevos casos de tos convulsa en Rosario ponen en alerta al sistema de salud

En julio de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la salud (OPS) emitieron un alerta para que todos los países refuercen las tasas de vacunación ante la caída de las coberturas y el rebrote de enfermedades que habían podido ser controladas gracias a la inmunización masiva. El anuncio no era una exageración ya que se están viendo problemas de salud que hacía años que no se registraban, como la tos ferina o coqueluche (tos convulsa) . En Rosario, tres casos positivos de esta enfermedad respiratoria pusieron en alerta a los equipos de salud de Santa Fe y de la ciudad en este diciembre.

Escuchar sobre coqueluche, tos convulsa o tos ferina parece raro en estos tiempos pero lo cierto es que en el mundo se está dando un incremento de contagios, y Rosario no es la excepción. En las últimas semanas se detectaron tres casos. Un bebé de un mes, cuya mamá no había sido vacunada, tuvo que ser internado en un efector provincial. Una niña de tres años también debió ser ingresada, en este caso a un sanatorio privado rosarino. El tercer paciente es un chico de 10 años que fue tratado de manera ambulatoria. Todos evolucionaron bien.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y la secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario elevaron la vigilancia y el alerta y pidieron a la población que controle que los bebés y niños tengan las vacunas al día. También los adultos.

Silvina García, directora general de Políticas Territoriales de Rosario habló con La Capital y admitió que la aparición de estos tres casos preocupa y ocupa a los equipos de salud. Destacó que los pacientes fueron diagnosticados gracias a que los médicos están atentos a la posibilidad de la aparición de esta enfermedad, por los contagios que están ocurriendo en distintas partes del mundo. "Es un tema importante. El mensaje es reforzar los esquemas de vacunación de toda la población, y sobre todo en bebés, niños y embarazadas", dijo.

Las vacunas que le ponen freno

La coqueluche es una enfermedad grave que se puede evitar con vacunas disponibles en forma gratuita. ¿Cuál es el esquema que protege a chicos y grandes? "El esquema de vacunación contra coqueluche tiene tres dosis durante el primer año de vida (2, 4 y 6 meses, vacuna quíntuple celular). Luego requiere refuerzo entre los 15 y 18 meses (quíntuple celular) y a los 5-6 años (triple bacteriana celular). A los 11 años debe colocarse nuevamente la triple bacteriana acelular", señaló la especialista, y alertó: "En cada embarazo también debe colocarse la triple bacteriana acelular que protegerá al bebé hasta los dos meses, cuando puedan colocarle la vacuna correspondiente. Es fundamental que las embarazadas se vacunen porque justamente suele ser una enfermedad más severa en los recién nacidos".

La funcionaria de Salud destacó que esta enfermedad se puede dar en todos los sectores socieconómicos y que gracias a los alertas internacionales por el aumento de casos en el mundo, los pediatras rosarinos pudieron detectar los tres casos. "En nuestro territorio se da con más frecuencia a finales de la primavera y principios del verano. Por eso estamos atentos, y obviamente preocupados pero en acción. En todas las situaciones, una vez obtenido el diagnóstico (que se logra al detectar la bacteria) se hizo profilaxis en los contactos cercanos de los chicos contagiados y se completaron los esquemas de vacunas".

hospital coqueluche enfermedad.jpg

Los síntomas que alertan

La tos ferina, coqueluche tos convulsa "es distinta en menores seis meses: es paroxística (súbita), puede producir vómitos, el bebé se pone morado y hasta puede presentar apenas", detalló Silvina García.

Puede iniciarse con un proceso de catarro pero lo que la caracteriza son esos accesos de tos que no paran y se prolongan en el tiempo. Un dato importante: no suele presentar fiebre elevada, solo alguna líneas y en algunos casos ni siquiera eso.

"Cuando el afectado es un chico más grande se presenta con una tos que dura mucho tiempo, que persiste por dos semanas o más. Lo mismo en adultos, es una tos persistente2.

"En los más pequeños es un cuadro que no pasa para nada desapercibido y requiere consulta inmediata. En niños de mayor edad o adultos quizá no es tan llamativo al principio por lo que se recomienda llamar al médico si la tos no cede".

La enfermedad se sospecha por la situación clínica del paciente y se confirma con un hisopado o aspirado nasal en el que los bioquímicos buscan la bacteria Bordetella pertussis.

"Lamentablemente, pospandemia han caído en general las coberturas de vacunación y es fundamental que volvamos a tener altas tasas, recuperar ese 95% de la población de todas las edades con las vacunas obligatorias. A las mamás y papás les pedimos que revisen los carnets de vacunación de sus hijos y si tienen dudas hablen con el pediatra, chequeen en los vacunatorios que tienen los registros y se pongan al día con las vacunas, que salvan vidas", enftizó García y agregó: "Son vacunas muy probadas y que son bien toleradas".