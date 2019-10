Una intensa tormenta se registró esta madrugada con vientos de hasta 60 km/h, lluvias que registraron un acumulado de entre 15 y 20 milímetros de agua caída y caída de granizo con tamaño de hasta dos centímetros de diámetro.

El temporal sepultó el calor del lunes que tuvo un pico máximo de 35 grados y trajo un importante descenso de temperatura con mínima para hoy de 8 grados y máxima de 15 grados.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica más tormentas hasta la noche, mantiene a Rosario y el sur de Santa Fe en el área de cobertura para la que rige alerta meteorológico. El aviso es hasta las 9.30.

"La caída de granizo en distintas zonas de la ciudad de 2 centímetros de diámetro, es lo que lo distingue de otros fenómenos"

"En cuanto a las consecuencias sólo tenemos cinco árboles por ahora, una columna que cayó a la noche, el viento no fue muy fuerte, aunque si tuvimos viento sostenido durante bastante tiempo de 60 km/h, eso fue lo que generó los daños", explicó el titular de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.

Si bien no se recibieron denuncias por daños considerables, lo novedoso del temporal fue la caída de granizo. "No está el dato oficial del SMN, pero en nuestras estaciones nos marca 15 o 20 milímetros, la caída de granizo en distintas zonas de la ciudad con diferencia de minutos, si bien no fue de gran tamaño, es lo que lo distingue de otros fenómenos", agregó.

En cuanto al granizo, Ratner detalló que "empezó cerca de las 5 de la mañana y se fue diseminando desde el noroeste al resto de la ciudad, con alrededor de 2 centímetros de diámetro, es para destacar, pero que no ha generado denuncias por daños".

El alerta meteorológico abarca al centro y sur de la provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata.

El parte del SMN indica que "se continuarán registrando lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes presentando abundante caída de agua en cortos periodos, caída de granizo y ráfagas. La intensidad de los fenómenos tenderá a disminuir a partir de esta mañana".