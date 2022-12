Transporte de pasajeros: estiman que el boleto de colectivo debería costar $100 en todo el país

En declaraciones a “El primero de la mañana” de LT8, Ingaramo aclaró que los subsidios que habilitaron el pago de los aguinaldos a los empleados “tendrían que haber ingresado el 6 de noviembre y no eran para pagar aguinaldos. Ese dinero llegó el 23. En la medida en que nosotros logremos corregir esto, y es en lo que trabajamos con el ministro Diego Giuliano, y la plata llegue en tiempo y forma, no debería haber inconvenientes. En eso tenemos que trabajar y en eso está el compromiso del ministro, de que no haya inconvenientes con el interior del país”.

Este miércoles se dio a conocer el estudio de costos del boleto de colectivos, que marcó un desfasaje de la tarifa de un 77%.

Asimismo, explicó que “si los subsidios llegan en tiempo y forma, no debería haber conflicto. El problema es que los costos han aumentado. Los servicios que se prestan no son los adecuados. Hay una serie de cuestiones para discutir que no tienen que ver solo con el pago de aguinaldo. Ahora hay que debatir el tipo de transporte que se quiere para el interior del país”.

Ingaramo señaló que “ya hay un monto preestablecido de subsidios de 85 mil millones para el año 2023. Ese es un piso. De allí en más habrá que discutir paritarias, que serán en febrero y marzo, y allí habría una puja. Este año hay que trabajar sobre la ley de transporte. En eso estamos en Fatap. Y los legisladores deben llegar a un entendimiento para aplicar una ley federal de transporte, para que el área metropolitana de Buenos Aires no sea la única beneficiaria con los fondos y el interior no reciba los subsidios equivalentes y por lo tanto los beneficios no son los mismos”.

En ese sentido, agregó que el boleto en la ciudad de Santa Fe, de acuerdo a los estudios de costos debería costar 141 pesos. “Tenemos un 4 por ciento mensual de aumento en los combustibles solamente. Los repuestos y las unidades que se pagaban al dólar oficial, hoy se pagan al dólar Mep, y esto no se menciona en ningún ámbito. Nosotros hicimos presentaciones en las carroceras para ver cómo seguir. Un colectivo que antes valía 22 millones ahora cuesta 40 millones. Así, es imposible comprar una unidad de transporte para los próximos meses. Si no se ajustan los costos por subsidios o tarifas es imposible que el servicio mejore”.

“No puede ser que el boleto aumente en enero en Buenos Aires a 35 pesos y nosotros tengamos un boleto de casi cien pesos. Un boleto de cien pesos con los subsidios que hay en todo el país, podría funcionar bien, para los 30 mil colectivos que hay en el país, no sólo los de Buenos Aires. La tarifa llegaba a un dólar en el año 2002/03. Después se fue acomodando", recordó el dirigente.

"El subsidio cubre el 50 por ciento de los costos. Con los fondos compensadores cubrimos salarios, con las tarifas pagamos el combustible y mantenimiento. Estamos con un problema de inversión en todo el país. Buenos Aires recibe 32 mil millones de pesos y nosotros 6 mil millones. Hay una diferencia importante. Ellos tienen 18 mil colectivos, nosotros 14 mil. Si se juntan esos fondos, más los provinciales, con una tarifa de cien pesos creemos que se puede mejorar el servicio sustancialmente. Esa discusión la tienen que dar los intendente y gobernadores”, concluyó.