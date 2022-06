Transporte: Nación confirma subsidios y se disipa un posible paro

Los temores por posibles paro también se dispararon ayer cuando en las redes sociales comenzó a circular el rumor de que Fatap, que aglutina a los empresarios del transporte, había dado por caído el acuerdo suscripto días atrás al advertir que no habían llegado los subsidios nacionales para el pago de salarios. Sin embargo, desde Nación insistieron en que la ayuda arribará la semana próxima.

“Las provincias que hicieron bien la rendición de cuentas de lo recibido el mes pasado, que son siete en total, y entre las que se cuenta Santa Fe, recibirán el fondo compensador la semana entrante, con el aumento del 60 por ciento que se otorgó este año”, confirmó Giuliano.

Más subsidios

Paralelamente a este anuncio, el funcionario explicó que se sigue trabajando para que aumente el subsidio al transporte en las provincias. Por esto, el miércoles próximo se reunirá con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), Horacio Rodríguez Larreta. Es que ese distrito deberá asumir el costo del transporte urbano hoy financiado por la Nación con el objetivo de distribuir mejor la ayuda federal. Habrá una quita a Buenos Aires para sumar más dinero al interior.

Asimismo, esta semana también se anunció que en un mes aumentará el costo del boleto en la provincia de Buenos Aires. El traslado más corto, que es de 3 a 6 kilómetros de distancia, pasará de 20 a 28 pesos. En tanto, el que cubre de 6 a 12 kilómetros de 21 pesos aumentará a 29,40; y el que cuesta actualmente $22 pesos (de 12 a 27 kilómetros) costará 30,80. “Esto todavía no ha sido concretado, porque aún falta una audiencia pública”, acotó Giuliano quien se mostró muy optimista ante esta opción.

Este aumento de la tarifa en provincia de Buenos Aires redundará en beneficio de los distritos del interior, porque se restarán fondos que podrán distribuirse entre los otros distritos.

Reunión con Larreta

La otra gran diferencia en el subsidio al transporte para el interior del país se dará si Caba asume el costo que implican las 32 líneas de transporte que circulan por allí y que actualmente están subsidiadas por la Nación.

En números, hoy Caba recibe 20 mil millones de pesos de la Nación para subsidiar estas 32 líneas, mientras que el resto de las provincias del país recibe 46 mil millones, es decir que Caba se lleva casi la mitad de lo que reciben las provincias.

Todo esto se da en un contexto de profunda precariedad financiera del sistema de transporte de la provincia de Santa Fe, que necesita aire para seguir funcionando y ya no puede continuar echando mano a un aumento de tarifas, luego de que subieran dos veces en cinco meses que van del año. De hecho, los empresarios de colectivos habían advertido que si los fondos nacionales no llegan antes del lunes 6 de junio, podría haber conflictos que afecten el servicio. Y también indicaron que si no llegan los fondos solo podrán cubrir el salario de los choferes como se estaba pagando, es decir sin aumento, lo que podría despertar medidas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Además, también el lunes Pablo Javkin y Emilio Jatón se reunirán para discutir los pasos a seguir con la participación de los legisladores nacionales santafesinos de todo el arco político. La idea de los intendentes de Rosario y Santa Fe es continuar presionando para que el reparto de los fondos que Nación asigna al sistema sea más equitativo, en el marco de una crisis que golpea a los servicios públicos de pasajeros de las ciudades más importantes del interior del país.

El encuentro tendrá lugar a las 12 en la Estación Belgrano, ubicada en Gálvez 1150 de la capital provincial. El objetivo es continuar el lobby para salvar el transporte del interior, que vive una preocupante situación con muchas dificultades para mantener un servicio sin interrupciones. Las constantes demoras en la llegada de fondos, y la exigüidad de los mismos, con un Amba que se lleva el 89 por ciento de las asignaciones, y tan solo 11 para el resto del país, ha provocado paros y amenazas de huelga por parte de los gremios de conductores casi todos los meses en los últimos tiempos.

Desde distintos sectores políticos trabajan en una ley federal de transporte que contemple un reparto equitativo de subsidios.