Justicia por Facundo: dolor y bronca en el abrazo solidario en la sede Jockey Club

Consumos problemáticos: se realizó una jornada para visibilizar y no estigmatizar las adicciones

Abrazo Jockey Facundo Gorga.jpeg Una multitud se acerco este viernes a la esquina de Maipú y Córdoba para acompañar a la familia de Facundo Gorga en un abrazo solidario. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“La relación con el club sigue como desde el primer momento: no hay relación”, destacó la madre, quien agregó que no ha vuelto a pisar el club desde entonces. “Ninguna de las autoridades del club jamás se hizo cargo de lo que pasó. Nadie dijo ‘esto es una irresponsabilidad’. Miraron para otro lado, hicieron como que aquí no sucedió nada y sucedió algo muy grave”.

El público que escuchaba a Chena estuvo compuesto por familiares, amigos, compañeros de la familia de diferentes edades, muchos de ellos chicos -incluso algunos de ellos con uniformes escolares, que se asomaban entre los abrigos-. Los familiares de amigos de Facundo se hicieron presentes para recordarlo y pedir justicia.

"Queremos apoyar a los padres (de Facu) en esto que no fue un accidente ni una tragedia, fue una negligencia al ciento por ciento", sostuvo una de las personas que se acercó a acompañar a la familia Gorga, a La Capital. Para esta fuente, toda la sociedad rosarina "más allá de la comunidad de club" fue muy afectada por la repentina muerte de uno de los más jóvenes de sus integrantes. "Los chicos están devastados, no encuentran explicaciones. Algo tan simple como una rejilla podría haber evitado esto que pasó, que es increíble, y que ya pasó en otras ocasiones años atrás", expresó.

Abrazo Jockey Facundo Gorga pintada.jpeg La comunidad del Jockey Club llevó adelante un abrazo solidario para exigir justicia por Facundo Gorga. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Hasta el momento, la causa cuenta con dos imputados: la guardavidas que estaba de servicio ese día, la cual no declaró el mismo día mientras que el segundo imputado, el encargado de mantenimiento del natatorio sí prestó declaración ante la Justicia, aunque el hombre afirma que no tiene responsabilidad en lo ocurrido.

Mientras la multitud se hacía cada vez más importante, familiares usaron stencils para pintar con aerosol amarillo la misma consigna que rezaban los carteles en las manos de gran parte de la muchedumbre: “Justicia por Facu” y una gran estrella con la consigna.

“Queremos justicia, queremos que Facu descanse en paz. Tenemos esperanza”, dijo la doliente madre -como ella mismo se definió-, quien tomó la palabra tras un minuto de silencio en honor a la vida de Facundo: “El 2 de enero llevé a mi hijo a jugar al club. Estaba con sus amigos. A las dos horas Facundo estaba lamentablemente muerto. La muerte de Facu se podría haber evitado y las autoridades sabían que ese ducto sin reja era una trampa mortal”.

Facundo Gorga abrazo Jockey familia.jpeg Entre dolor y abrazos, la comunidad del Jockey club acompañó a los padres de Facundo Gorga en un abrazo solidario a la sede del Jockey Club. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Este fue el segundo abrazo que se lleva adelante. El primero de ellos se realizó el pasado 7 de junio cuando los socios del Jockey se congregaron frente a la pileta La Dulce, donde murió Facu, en el country de la entidad, ubicado en Eva Perón y Wilde, Fisherton.

En su alocución, Chena contó que un socio ya le había dicho personalmente y había enviado un escrito al presidente de la institución para advertir que la pileta La Dulce era peligrosa. "Podía implicar la muerte de alguien. Ninguna autoridad tomó medida alguna para evitar esto. Expusieron a todos los bañistas, que podrían haber sido lastimados, y lo peor de todo es que las autoridades jamás se hicieron responsables. Un nene se murió en la pileta ¿Cuál es la responsabilidad, quién va a hacerse cargo?", dijo la mamá del niño. El acto cerró como comenzó: con un abrazo triste. Algo de calor en un frío mediodía, muy lejano a las temperaturas de aquel 2 de enero donde la vida de Facundo se extinguió en el agua.