Trabajadores del Clemente Álvarez realizaron un aplauso en reclamo de mayor seguridad

Heca.jpg El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, (Heca) fue blanco de un atentado intimidatorio.

"Les pedimos disculpas a la gente por no poder darle la atención que necesitan y merecen pero si no hacemos esto no somos escuchados", amplió.

"Estamos preocupados aunque, por suerte, no hubo una persona muerta-amplió la trabajadora-. Había un compañero de la vigilancia privada a quien le pasó a un centímetro el balazo. Estaba Gendarmería también pero acá hay mucha gente, muchos trabajadores, y no es suficiente la seguridad".

Verónica se sumó al reclamo de sus compañeros al destacar que lo que se pide "es que no solo se cuide a a gente sino también a los trabajadores porque nosotros también estamos en riesgo. Las balas no tienen nombre. Hace muchísimo que venimos sosteniendo situaciones de violencia dentro del hospital. Lo que le pasa a la sociedad repercute acá adentro. Hay amenazas a los médicos, a las enfermeras...".

Acerca de la posibilidad de realizar medidas de fuerza si no se obtienen respuestas satisfactorias respecto al pedido de mayor seguridad, la trabajadora señaló a Canal 3: "Vamos a ver si lo que nos ofrecen nos satisface, si vamos a estar protegidos o no, Veremos qué medidas tomamos después".