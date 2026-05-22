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Roldán: comenzó un ciclo de charlas destinada a los emprendedores locales

La primera se realizó el 19 de mayo y seguirá en junio con una propuesta de capacitación que ofrece herramientas para impulsar y fortalecer el crecimiento de los proyectos

22 de mayo 2026 · 15:57hs
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El primer encuentro

El primer encuentro, con más de 45 emprendedores, abordó estrategias de ventas. Próximas charlas incluirán gestión, bases legales, redes sociales, planificación y uso de IA.

Este martes 19 de mayo comenzó en Roldán un ciclo de charlas para emprendedores, coordinado por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico. Se trata de una propuesta de capacitación pensada para brindar herramientas clave que impulsen el crecimiento y fortalecimiento de proyectos locales.

En este primer encuentro participaron más de 45 emprendedores de la ciudad. La jornada estuvo a cargo de la licenciada en periodismo Inti Camillato, integrante de Consultora Cuatrojos, quien desarrolló la charla “Cómo vender más”, abordando tips, estrategias y hábitos para potenciar las ventas y mejorar la comunicación con los clientes.

Desde el municipio destacaron la gran convocatoria y el interés de los participantes, reafirmando la importancia de generar espacios de formación y acompañamiento para quienes desarrollan emprendimientos en la ciudad. Asimismo instan a quienes aún no se inscribieron a participar de las siguientes charlas programadas para las próximas semanas.

Próximas charlas

El ciclo continuará durante las próximas semanas con distintas temáticas vinculadas a la gestión, el crecimiento y la profesionalización de los emprendimientos:

El martes 26 de mayo será la charla “Cómo gestionar mi emprendimiento”, a cargo de la CPN Paula Deschi. Se abordarán herramientas de gestión, costos, aspectos fiscales básicos y profesionalización.

El 2 de junio la de “Bases legales para emprender y crecer”, dictada por Evelyn Porcel de Peralta. La charla tratará sobre encuadre legal, relaciones entre socios, contrataciones y prevención de conflictos.

El martes 9 de junio se dictará “Redes sociales para emprendedores”, a cargo de la licenciada María Linares. Se trabajará sobre ventas en redes, gestión de marca y generación de contenidos.

Para el martes 16 de junio se programó “Emprender y crecer”, con la CPN Natalia Magnano, quien brindará herramientas de planificación, administración del tiempo y análisis de mercado.

El martes 23 de junio la charla se denominará “Cómo fijar precios y cobrar mejor”, nuevamente junto a Consultora Cuatrojos y con la disertación de Inti Camillato. La capacitación incluirá estrategias de precios, valoración del emprendimiento y métodos de cobro.

Finalmente el martes 30 de junio será el turno de “IA para emprendedores”, a cargo de Nahuel Sosa, donde se realizará una introducción a la inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas para emprender.

Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico informaron que aún se encuentra abierta la inscripción para los próximos encuentros. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 3416 490681 para obtener más información y reservar su lugar.

>>Leer más: Escalante: "Estamos construyendo la Roldán del futuro, con planificación y trabajo"

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