Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

Dos trabajadores cayeron de una grúa mientras realizaban tareas de recambio de luminarias en Córdoba al 1300. Fueron trasladados al sanatorio Mapaci

Dos obreros resultaron gravemente heridos este jueves al mediodía tras caer desde una grúa mientras realizaban tareas en pleno centro de Rosario. El accidente ocurrió cerca de las 13.35 en Córdoba al 1300, en jurisdicción de la Comisaría 2ª.

Según informaron fuentes policiales, varios llamados al 911 alertaron que un operario había caído desde una altura aproximada de cuatro metros mientras trabajaba sobre una grúa realizando el cambio de luminarias.

Al arribar al lugar, personal de la Brigada de Orden Urbano constató que eran dos los hombres lesionados.

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Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo al parte policial, ambos trabajadores se encontraban desarrollando tareas en altura cuando, por motivos que todavía se intentan establecer, se produjo la caída.

Las primeras informaciones indicaron que las víctimas sufrieron lesiones de gravedad. Los dos hombres fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Sanatorio Mapaci para recibir atención médica.

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Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud de los trabajadores ni las causas precisas del accidente.

El hecho quedó bajo actuación policial en el marco de un accidente laboral y se intentará determinar si existían medidas de seguridad adecuadas, el estado del equipamiento utilizado y las circunstancias exactas de la caída.

El episodio generó además una importante presencia policial y de emergencias en una de las zonas más transitadas del centro rosarino.