Trabajadoras sexuales pidieron en el Concejo derechos y protección frente a la violencia

Cuando no son los fiolos son los clientes, y si no son los policías o los dealers (vendedores de droga). Las trabajadoras sexuales callejeras parecen no tener escapatoria frente a la violencia. Así lo denunciaron este mediodía en el Concejo donde con una intervención artística reclamaron protección frente a los actos de maltrato y abuso institucional, policial y patriarcal.

Pero además este grupo de trabajadoras pide un espacio físico para instalar su actividad artística, derechos en salud y, para las que quieran, trabajar en otra cosas que no sea la prostitución.

"Porque con suerte podemos ganar unos 30 mil pesos por mes y con eso no pagamos un alquiler, ni nos podemos mantener. Yo hice muchos cursos de fotografía, maquillaje, pintura y costura, de Santa Fe Más. Pero nada de trabajo", señaló Pérez.

Noe.jpg Noe "La Diosa" Pérez, activista trans, fue agredida hace un mes en la Terminal de Omnibus. Hoy junto a sus compañeras trabajadoras sexuales pidieron protección y derechos socilaes en el Concejo. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El grupo contó con el apoyo y la presencia de las mujeres nucleadas en el Sindicato de Meretrices de Rosario (Ammar), quienes en un comunicado reiteraron el pedido por "derechos laborales, sociales y reparación histórica para Trabajadoras sexuales, no mas criminalización. Exigimos justicia por todes nuestres compañeres victimas de femicidios y travesticidios. Basta de Cladestinidad. Sandra Cabrera Presente ahora y siempre. Siempre con las Putas Nunca con la Yuta".

La intervención consistió en una representación de lo que les pasa a las trabajadoras sexuales cada vez que están en una parada. Cómo las atacan y violentan los "pakis" (heterosexuales) y cómo la policía en lugar de protegerlas toma partido por los victimarios y suma más destrato. Así lo precisó Pérez, quien justamente fue agredida violentamente hace un mes en la zona de la Terminal de Ómnibus. Y leyeron un documento para que quede claro cuál es el reclamo.

"Una noche se acercó una camioneta de un supuesto cliente, me pidió la tarifa y me invitó a subir, a poco de arrancar por San Lorenzo, entre San Nicolás y Cafferata, siento una voz del asiento trasero que me pregunta, ¿Vos sos la que protegés a las cocoritas? Y me golpea ferozmente la cabeza contra el parabrisa. Me rompe cuatro dientes, luego se baja, se escapa hacia el Mercado del Patio. El conductor sigue y yo termino sacándole la llave al coche y logro detener el auto frente a la Terminal. Nos peleamos a los puños, me tira del auto, agarro una baldosa, viene la policía. ¿Cómo terminó todo? Con mi denuncia, con la boca hecha pomada, una mano quebrada y el pedido a la Terminal de que permitan usar las cámaras como registro, pero no, nunca andan y nada pasó. Se nos cagan de risa", lamentó. "Luego de mí agredieron a tres compañeras más: a Luciana le quebraron las piernas, a Francesca y a Donna también las golpearon. ¿Cómo terminaron? Igual que yo, no pasó nada, nadie nos defiende y los medios en general dicen que las que agredimos somos nosotras", asegura la activista de 30 años de edad.

Ante la consulta de si podían reconocer a los autores de las agresiones, sostuvo: "Claro, son los que agredieron ya a varias compañeras. Todo se sabe, todo se denuncia y nada. Tras mi denuncia en la comisaría recibí amenazas hasta en mi casa, llevé todo eso a la fiscalía ¿Y? No tenemos protección, ni obra social ni jubilación, en un trabajo que hacemos hasta con fiebre y pulmonía, en la calle, en pleno invierno", planteó.

Despenalizar el trabajo sexual

Las representantes de Ammar insisten en “despenalizar el trabajo sexual y modificar la ley anti-trata". Según dijo Gabriela Hemela: "Buscamos avanzar en la construcción de políticas públicas con enfoque en Derechos Humanos que nos brinden protección frente a los actos de violencia institucional”.

Para Ammar, en Argentina, la violencia a las trabajadoras sexuales recrudeció mediante la implementación de leyes y códigos contravencionales.

Todas2.jpg

"Hay una disputa sobre quiénes pueden hacer uso del espacio público y quienes nos quedamos afuera: les trabajadores sexuales, les trans, les migrantes entre otres”, agregó Hemela.

El gremio reiteró la necesidad de "gozar de derechos laborales y sociales, acceder a la vivienda, salud, educación y justicia y poder ingresar al sistema previsional para tener una jubilación. “También exigimos al Estado la despenalización del trabajo sexual, una reparación histórica y justicia para todes nuestres compañeres víctimas de femicidios y travesticidios”, plantearon.