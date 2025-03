Tour Azul por el autismo: se viene una pedaleada "monumental" en tándem de Rosario a Buenos Aires

"Vamos a partir el sábado 29, a las 10, desde el Monumento a la Bandera, para todo aquellos que nos quieran acompañar vestidos de azul hasta San Isidro en cinco etapas . Y desde allí, precisamente del Instituto para personas no videntes más grande del país, Román Rosell, salimos el 2 de abril con un montón de ciclistas para llegar al Obelisco con alrededor de 2 mil personas vestidas de azul", reseñó Zemborain, que pedaleará en tándem con su hijo Santiago.

Etapa 2 - Domingo 30 de marzo: San Nicolás - San Pedro (85 km)

Etapa 3 - Lunes 31 de marzo: San Pedro - Zárate (88 km)

Etapa 4 - Martes 1 de abril: Zárate - San Isidro (70 km)

Etapa 5 - Miércoles 2 de abril: San Isidro - Obelisco (30 km), junto a la Bicicleteada Marea Azul.

"Esta cruzada que se une a la bicicleteada Marea Azul termina en la plaza del Vaticano (lindera al teatro Colón), donde vamos a participar del acto central por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que organiza TGD Padres TEA. Allí habrá padres, hijos y otros voluntarios y participantes", comentó Zemborain.

Y propuso: "La idea es sumar ambos monumentos, entre al menos 40 personas entre adultos niños y otras discapacidades, sus padres y guías voluntarios y todos aquellos y aquellas que quieran sumarte al tour. Habrá gente de Necochea, City Bell, Marcos Paz, otros de varios puntos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, tales como Juan B. Molina, Soldini, Rafaela; de Rosario estará al atleta ciego Norberto Catalano (fundador de Ardec)".

En ese marco, un grupo de colaboradores dará una mano a quienes quieran sumarse a ir trotando por el mismo recorrido, con la posibilidad de sumar la etapa que desee o sumarte en el camino de manera simbólica.

Donación de bicicletas tándem

En medio de esta marea azul, el fundador de la ONG Empujando Límites gestiona la donación de 69 bicicletas tándem de aluminio provenientes de Indonesia, dado que en el país aún no se fabrican ese tipo de rodados adaptados de ese material.

De hecho muchos deportistas o quienes se encuentran en el ámbito de las personas con discapacidad, que deben acarrear con bicicletas de estructura de caño macizo, lo cual torne complejo tanto el manejo como el esfuerzo que implica.

"El gran problema es que en Argentina no se fabrican bicicletas tándem de aluminio, por eso tratamos de estar en todos lados y de distintas formas. El secreto está en compartir y promover, generar un cambio cultural y que cualquiera pueda andar en una bici tándem de ese material. Porque para que haya equidad cada deportista tiene que poder contar con un una bicicleta acorde a los tiempos de hoy para poder pedalear con otros ciclistas", sostuvo Zemborain respecto a la gestión que viene realizando para entregar esas bicis en diferentes puntos del país.

En ese contexto, argumentó: "Cuando vos querés llevar a tu hijo y que tu hijo no corra peligro, debería ser algo común el uso de una bicicleta liviana, pero no lo es. Entonces, en la Argentina solo se consiguen bicicletas tándem de hierro muy pesadas. Y si bien nos sirven, la verdad que con el mismo esfuerzo el rendimiento es diferente. De hecho, yo crucé los Andes con mi hijo en una bicicleta de hierro, pero está claro que no es lo mismo. Por eso impulsamos esta movida también".

Como surgió Empujando Límites

La historia de Juan Zemborain está atravesada por una experiencia familiar vinculada al espectro autista. Su hermano es autista al igua que su hijo Santiago, a quien le diagnosticaron retraso madurativo e hipotonía muscular en los primeros años de vida. Entonces, se le ocurrió regalarle un triciclo y desde allí se largó solo hasta transformarse hoy en un atleta que ya lleva recorridos más de 25 mil kilómetros en ocho años. Pedaleó los 800 kilómetros del Camino Francés a Santiago de Compostela tra ganar la beca «¿Where is the Limit?» en España en 2021, corrió los Gran Fondo de Siete Lagos y participo de triatlones 5i50 y 1/2 Ironman, entre otras cosas.

Junto a su padre fue declarado de Interés Nacional por la Cámara de Diputados de la Nación por su desempeño arriba y abajo del tándem. También por la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires por la promoción de la actividad física como modo de vida.

tour azul.jpg

"Antes de decirme que mi hijo tenía autismo, me dijeron que tenía hipotonía muscilar. Entonces ahí arrancamos con esta aventura, le compré un triciclo y lo llevaba al kiosco a comprar caramelos. Hacíamos unas 20 cuadras y le dije que había que empezar a entrenar. Le prometí que a los 7 años íbamos a cruzar la cordillera de Los Andes y me di cuenta que no había manera de frenarlo, que esa era su forma de vivir y de ahí descubrimos la bicicleta tándem", contó.

Entonces, comentó que a medida que la gente que conocía su historia, comenzaron a soldar cuadros de bicicletas. "Hay gente que nos encontraba y se pensaban que estaban solos en este mundo, pero la verdad es que hay toda una movida que estamos armando y por eso queremos que todos los sectores de la sociedad puedan tener la posibilidad de tener una bicicleta tándem", señaló Zemborain al aclarar que ese deseo no es excluyente, puesto que la idea es inclusiva a todas las personas que presentan algún tiempo de discapacidad.

Empujando límites

"Empujando Límites es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida para hacer conocer los beneficios que otorga andar en bicicleta a las personas con discapacidad. Demostrar que mediante su uso se puede acercar a mucha gente a llevar una vida mejor haciendo deporte, disfrutando de la naturaleza y usándola como elemento de nexo para lograr la inclusión, empezando por la familia y siguiendo por el resto la sociedad. Si todos hacemos una inclusión masiva en el ámbito que nos movemos, la inclusión va a ser total", aseguró.