Terminó la restauración de la cúpula y El Círculo abre la temporada

No era la primera vez que estaban frente a un desafío que los lleva a decir que es la sala más linda de la ciudad. Así y todo, tocar la cúpula que en 1904 pintó el italiano Giuseppe Carmignani es otra cosa. "Para los que venimos de las bellas artes la pintura mural es lo preferido y la cúpula es la joyita", señaló Pali Valdano, uno de los nueve integrantes del Grupo Basamento que, entre enero y marzo de este año, trabajó a 25 metros de altura en la recuperación del techo de la sala del Teatro El Círculo. Su superficie de 250 metros cuadrados sufrió en estos 118 años los embates de la humedad, con grandes roturas incluidas, y se detectó que, pese a no haber registros administrativos, ya había sido objeto de intervenciones previas, en algunos casos "muy groseras". Ahora, con el inicio de la temporada, habrá que volver al teatro y levantar la mirada para verla en su esplendor. No obstante, los artistas admiten que queda mucho por hacer y tienen el deseo de ir por más.