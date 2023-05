Taxis: podría peligrar el servicio nocturno por la inseguridad

La inseguridad no da tregua y son muchos los rosarinos que diariamente son víctimas de robos y arrebatos. Los choferes de taxis no son la excepción. Aseguran que la situación es crítica y que, de no resolverse, peligra el servicio nocturno. Piden respuestas concretas al municipio y al Ministerio de Seguridad y señalan que "reuniones sobran, lo que faltan son decisiones políticas".