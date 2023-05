Taxistas denunciaron a la Municipalidad de Rosario por no realizar operativos contra Uber

Ante el incremento de choferes que se sumaron a la aplicación de traslados Uber, un centenar de titulares de licencias de taxis realizó este viernes una denuncia penal contra la Municipalidad por no controlar ni penalizar a los choferes que trabajan para la plataforma virtual, a sabiendas de que aún no cuenta con una ordenanza acorde a la que se ajustan los taxis y remises en Rosario. Para ello, solicitaron a la Justicia local que investigue si existe la "posible comisión de delito" de las áreas de control del municipio para favorecer a la libre circulación de esta aplicación móvil. "El municipio no nos acompaña y degrada permanentemente al sector taxista", protestaron desde ese sector.