Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

La iniciativa fue ingresada al Concejo y pretende optimizar el servicio público para evitar que las unidades circulen vacías por las calles de Rosario

Un proyecto de ordenanza ingresado al Concejo para modernizar el sistema de taxis de Rosario busca que los choferes puedan ofrecer descuentos ilimitados a través de aplicaciones permitidas y que elijan libremente con qué plataforma trabajar de las que ya están legalizadas por el Ejecutivo local, con la idea de que las unidades dejen de circular vacías por la ciudad.

"El sistema actual es ineficiente, no podemos tener servicios públicos esclavos de regulaciones obsoletas", opinó la autora del proyecto, la concejala Samanta Arias (La Libertad Avanza), en declaraciones a La Capital .

La realidad para el rubro taxista es clara desde hace rato: desde que las aplicaciones comenzaron a circular pese no contar con una habilitación correspondiente, el servicio profundizó la crisis que ya acarreaba por los costos operativos y la pérdida de poder adquisitivo de los usuarios frecuentes. Sin embargo, la edila que representa al gobierno nacional busca aportarle una salida para optimizar el servicio público.

Arias propuso dos cambios fundamentales : la habilitación de la oferta de descuentos para los viajes pedidos por aplicaciones (sin un piso que limite la baja de precios) y la consagración de la "libertad de plataforma". De esa manera, busca generar más competencia para un mejor servicio con el objetivo de modernizar taxis y remises.

"Con el último estudio de costos, que marca que el kilómetro de taxi ya supera los $2.540, la brecha entre la tarifa oficial y el bolsillo de los rosarinos se agranda cada día más, considerando que el reciente aumento aprobado por el Concejo llevó la bajada de bandera a $2.752 para taxis y $3.102 para remises", argumentó Arias.

Para la concejala, el problema más grande es la baja productividad. Según los datos oficiales de noviembre de 2025, un taxi en Rosario recorre apenas 89 kilómetros productivos por día y el resto del tiempo el auto circula vacío, gastando recursos sin generar ingresos.

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"Si un conductor quiere ofrecer un descuento por la aplicación para no circular vacío, la normativa actual se lo impide. Es una locura regulatoria que no beneficia a nadie. Por eso queremos reglamentar las bandas de descuento para que el conductor pueda bajar el precio tanto como quiera cuando la demanda cae", explicó.

Y agregó: "Queremos que el taxista tenga la libertad de salir a buscar al cliente con precios competitivos, y no que se quede esperando en una esquina una tarifa que la gente ya no puede pagar. Para incentivar la presencia de unidades en la calle en momentos de alta demanda, como Navidad o días de lluvia, quienes operen por las apps podrán ajustar su tarifa hasta un 35% más respecto del odómetro".

Recordó, además, que este mecanismo de variabilidad no es una improvisación sino que ya se encontraba estipulado en la normativa vigente desde 2025. El mismo busca asegurar que el servicio esté disponible cuando la ciudad más lo requiere.

La iniciativa de Arias busca un equilibrio para que la tecnología sea el puente que mejore la experiencia de ambas partes. El sistema es estrictamente optativo: quien quiera seguir trabajando con el reloj tradicional, podrá hacerlo, pero quien decida viajar con la app tendrá "beneficios claros". También garantiza que el chofer pueda usar simultáneamente cualquier aplicación habilitada en la ciudad para recibir viajes (denominada en el proyecto como "libertad de plataforma") y que al aumentar la cantidad de kilómetros ocupados, los ingresos suben sin necesidad de aumentar la tarifa oficial por encima de la inflación.

Libertad de plataforma

Un punto clave del proyecto es asegurar que el taxista no sea un "rehén" de una sola herramienta. La libertad de plataforma implica que el conductor podrá utilizar cualquier aplicación tecnológica de intermediación de viajes que esté debidamente reglamentada en Rosario.

"Si una plataforma privada es reglamentada y cumple con las normas, el taxista debe tener el derecho legal de usarla tanto como cualquier vecino, la competencia en el mercado tiene que ser abierta para todos", aseguró Arias.

A su vez, recalcó que "mayor competencia es mejor servicio. Cuando obligás a alguien a cazar dentro de un zoológico con reglas del siglo pasado, lo terminás extinguiendo, y aplica también para un servicio público concedido. Nosotros queremos un servicio público moderno y con precios de mercado".

Reloj para la calle, aplicaciones para el descuento

Arias resaltó que en la calle el reloj seguirá siendo la garantía. Funcionará como una "tarifa máxima" para que el usuario tenga la seguridad de que el precio es el que conoce en la actualidad.

En tanto, por las aplicaciones regirá el sistema dinámico, donde el conductor y el pasajero acuerdan un precio cerrado de forma previa, como funciona hoy en aplicaciones como Uber y Didi (ambas aún ilegales) o Cabify, y así permitir que las bandas de descuento actúen libremente para beneficio de ambos o se aplique el incremento de hasta el 35% en situaciones de alta demanda.

"Hay que entender que el mundo cambió. Si no permitimos que el taxi y el remís compitan de verdad, los estamos condenando a la desaparición. Este proyecto le devuelve el poder al ciudadano para elegir y al trabajador para producir. Más competencia es mejor servicio, y Rosario no puede esperar más para tener un transporte que funcione bajo la lógica del siglo XXI", concluyó la concejala.