La Capital | La Ciudad | taxis

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

La iniciativa fue ingresada al Concejo y pretende optimizar el servicio público para evitar que las unidades circulen vacías por las calles de Rosario

Matías Petisce

Por Matías Petisce

4 de abril 2026 · 17:20hs
Un proyecto de La Libertad Avanza propone la modernización del sistema de taxis y remises.

Un proyecto de La Libertad Avanza propone la modernización del sistema de taxis y remises.

Un proyecto de ordenanza ingresado al Concejo para modernizar el sistema de taxis de Rosario busca que los choferes puedan ofrecer descuentos ilimitados a través de aplicaciones permitidas y que elijan libremente con qué plataforma trabajar de las que ya están legalizadas por el Ejecutivo local, con la idea de que las unidades dejen de circular vacías por la ciudad.

"El sistema actual es ineficiente, no podemos tener servicios públicos esclavos de regulaciones obsoletas", opinó la autora del proyecto, la concejala Samanta Arias (La Libertad Avanza), en declaraciones a La Capital.

La realidad para el rubro taxista es clara desde hace rato: desde que las aplicaciones comenzaron a circular pese no contar con una habilitación correspondiente, el servicio profundizó la crisis que ya acarreaba por los costos operativos y la pérdida de poder adquisitivo de los usuarios frecuentes. Sin embargo, la edila que representa al gobierno nacional busca aportarle una salida para optimizar el servicio público.

Taxis: un sistema "ineficiente"

Arias propuso dos cambios fundamentales: la habilitación de la oferta de descuentos para los viajes pedidos por aplicaciones (sin un piso que limite la baja de precios) y la consagración de la "libertad de plataforma". De esa manera, busca generar más competencia para un mejor servicio con el objetivo de modernizar taxis y remises.

"Con el último estudio de costos, que marca que el kilómetro de taxi ya supera los $2.540, la brecha entre la tarifa oficial y el bolsillo de los rosarinos se agranda cada día más, considerando que el reciente aumento aprobado por el Concejo llevó la bajada de bandera a $2.752 para taxis y $3.102 para remises", argumentó Arias.

Para la concejala, el problema más grande es la baja productividad. Según los datos oficiales de noviembre de 2025, un taxi en Rosario recorre apenas 89 kilómetros productivos por día y el resto del tiempo el auto circula vacío, gastando recursos sin generar ingresos.

>> Leer más: Mientras las app ilegales hacen pie en Rosario, se detonó la interna taxista

"Si un conductor quiere ofrecer un descuento por la aplicación para no circular vacío, la normativa actual se lo impide. Es una locura regulatoria que no beneficia a nadie. Por eso queremos reglamentar las bandas de descuento para que el conductor pueda bajar el precio tanto como quiera cuando la demanda cae", explicó.

Y agregó: "Queremos que el taxista tenga la libertad de salir a buscar al cliente con precios competitivos, y no que se quede esperando en una esquina una tarifa que la gente ya no puede pagar. Para incentivar la presencia de unidades en la calle en momentos de alta demanda, como Navidad o días de lluvia, quienes operen por las apps podrán ajustar su tarifa hasta un 35% más respecto del odómetro".

Recordó, además, que este mecanismo de variabilidad no es una improvisación sino que ya se encontraba estipulado en la normativa vigente desde 2025. El mismo busca asegurar que el servicio esté disponible cuando la ciudad más lo requiere.

La iniciativa de Arias busca un equilibrio para que la tecnología sea el puente que mejore la experiencia de ambas partes. El sistema es estrictamente optativo: quien quiera seguir trabajando con el reloj tradicional, podrá hacerlo, pero quien decida viajar con la app tendrá "beneficios claros". También garantiza que el chofer pueda usar simultáneamente cualquier aplicación habilitada en la ciudad para recibir viajes (denominada en el proyecto como "libertad de plataforma") y que al aumentar la cantidad de kilómetros ocupados, los ingresos suben sin necesidad de aumentar la tarifa oficial por encima de la inflación.

Libertad de plataforma

Un punto clave del proyecto es asegurar que el taxista no sea un "rehén" de una sola herramienta. La libertad de plataforma implica que el conductor podrá utilizar cualquier aplicación tecnológica de intermediación de viajes que esté debidamente reglamentada en Rosario.

"Si una plataforma privada es reglamentada y cumple con las normas, el taxista debe tener el derecho legal de usarla tanto como cualquier vecino, la competencia en el mercado tiene que ser abierta para todos", aseguró Arias.

A su vez, recalcó que "mayor competencia es mejor servicio. Cuando obligás a alguien a cazar dentro de un zoológico con reglas del siglo pasado, lo terminás extinguiendo, y aplica también para un servicio público concedido. Nosotros queremos un servicio público moderno y con precios de mercado".

Reloj para la calle, aplicaciones para el descuento

Arias resaltó que en la calle el reloj seguirá siendo la garantía. Funcionará como una "tarifa máxima" para que el usuario tenga la seguridad de que el precio es el que conoce en la actualidad.

En tanto, por las aplicaciones regirá el sistema dinámico, donde el conductor y el pasajero acuerdan un precio cerrado de forma previa, como funciona hoy en aplicaciones como Uber y Didi (ambas aún ilegales) o Cabify, y así permitir que las bandas de descuento actúen libremente para beneficio de ambos o se aplique el incremento de hasta el 35% en situaciones de alta demanda.

"Hay que entender que el mundo cambió. Si no permitimos que el taxi y el remís compitan de verdad, los estamos condenando a la desaparición. Este proyecto le devuelve el poder al ciudadano para elegir y al trabajador para producir. Más competencia es mejor servicio, y Rosario no puede esperar más para tener un transporte que funcione bajo la lógica del siglo XXI", concluyó la concejala.

Noticias relacionadas
Rosario recibió miles de visitantes para Semana Santa

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

Se viene el festival de hamburguesas

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

Bar Rosarigasino. La reconfiguración del consumo tras la pandemia, sumada a cambios culturales y normativos, generó condiciones propicias para el crecimiento de corredores de cercanía.

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

Hoy existe una pérdida de referencia, no hay ya casi tribus productoras de un lazo social. Los pibes están muy solos, sin valores que los contengan, asegura el especialista.

Tragedia en San Cristóbal: "Muchos chicos están sumergidos en la soledad, con ausencia de representación"

Ver comentarios

Las más leídas

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Lo último

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newells: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newell's: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas

Lunes y martes no habrá actividades en todas las instituciones educativas de San Cristóbal. La escuela Nº 40, donde sucedió el tiroteo, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por orden judicial

Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas
Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca
Ovación

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina
Información General

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres
La Región

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana
La Ciudad

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Newells: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Newell's: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Ovación
Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca
Ovación

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Walter Núñez pateó de zurda y la pelota pasó muy cerca

Newells: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Newell's: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Tenis: Luisina Giovannini se coronó por segunda semana seguida en el W35 de Junín

Tenis: Luisina Giovannini se coronó por segunda semana seguida en el W35 de Junín

Policiales
Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Así cayó en Rosario el ladrón de las heladerías: fue rastreado con inteligencia artificial

Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

La Ciudad
La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social
La Ciudad

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

Por Joaquín Blanco
Opinión

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza
La CiuDAd

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Por Javier Felcaro
Política

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Cristian Módolo: Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Cristian Módolo: "Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo"

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico
La Ciudad

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El gobierno, de mal en peor

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno, de mal en peor

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Por Matías Petisce
La Ciudad

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Todo se cura con amor: Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela
La Ciudad

"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas
La ciudad

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste
Policiales

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Newells en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco
Ovación

Newell's en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias
Policiales

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo
Policiales

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste
La Ciudad

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos inmediatamente
La Región

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos "inmediatamente"

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable
La Ciudad

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios
politica

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios