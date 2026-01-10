La Capital | Información General | tatuaje

Alergia al tatuaje: ¿es más peligroso usar tinta roja?

Hay varios antecedentes de problemas severos vinculados a este pigmento, pero en general, todos los tattoos pueden provocar reacciones

10 de enero 2026 · 07:58hs
El color de la tinta influye en la posibilidad de que aparezcan reacciones alérgicas 

El color de la tinta influye en la posibilidad de que aparezcan reacciones alérgicas  

En 2022 la Universidad Médica de Lodz, en Polonia, dio cuenta de un caso grave de reacción alérgica a la tinta roja del tatuaje en un hombre de 36 años. Otra situación similar se dio en México hace poco, cuando una mujer de 27 años debió ser asistida por especialista tras presentar lesiones descamativas y prurito, casi un mes después de haberse tatuado flores de diversos colores en la zona de la pierna y el pie.

¿Es riesgoso tatuarse? ¿Por qué se pone el foco en la tinta roja?

Donís Muñoz, dermatólogo perteneciente a la Academia Española de Dermatología y Venereología, afirmó que "un 80% de los casos de reacciones cutáneas causadas por tatuajes son provocadas por la tinta roja, tanto en estado puro como mezclada con otros pigmentos".

Sin embargo, el riesgo asociado a los tatuajes no está solo relacionado con este color. Las posibilidades de que se infecte la zona a corto plazo o poco tiempo después de tatuarse es real. Incluso la aparición tardía y/o persistente en el tiempo, "es muy alta". La alergia a los tatuajes es un fenómeno que puede ocurrir incluso meses o años después de la realización del procedimiento.

>> Leer más: Mucho más que estética: cómo borrar tatuajes, y el ranking de los arrepentidos

Los síntomas

La reacción alérgica a los tatuajes puede dar lugar a diversos tipos de signos y síntomas, que no siempre son fáciles de comprender por el ojo inexperto, también debido a la presencia del diseño en la piel, especialmente si es muy complejo o compuesto de varios colores, que enmascaran el aspecto natural de la piel, señalan desde la página de la farmacéutica Bayer.

"Las manifestaciones cutáneas más típicas que aparecen como consecuencia de la sensibilización del sistema inmunitario son el enrojecimiento e hinchazón de la piel de la zona tatuada, generalmente acompañada de picor, incluso intenso, y en ocasiones de pápulas o ampollas. Si la alergia al tatuaje policromático se debe a una de las tintas utilizadas, estos síntomas siguen el patrón definido por la tinta de ese color, pero no están presentes en las zonas donde se han utilizado otros tintes".

Causas de la alergia

La causa de la alergia al tatuaje puede estar relacionada con:

Alguno de los componentes de la tinta utilizada (pigmentos, metales o aditivos) que actúa como alérgeno.

A los productos de degradación de los pigmentos, que se forman progresivamente en la piel con el tiempo o, de forma más masiva, durante la eliminación de tatuajes con láser.

Al material del que están hechas las agujas utilizadas para inyectar los pigmentos en los tejidos de la piel (en particular, níquel y cromo)1.

Al contacto con otras sustancias utilizadas por los artistas tatuadores mientras se realiza el tatuaje (por ejemplo, los guantes de látex si no se tiene cuidado de elegir nitrilo u otros materiales hipoalergénicos).

Tatuaje RC NOB.jpg

>> Leer más: El tatuador rosarino que es experto en microrrealismo y exporta su arte

Cómo actuar ante una alergia

Como en todas las formas de alergias, una vez que se ha establecido la sensibilización a una sustancia, la única forma de evitar problemas de cualquier tipo es eliminar esa sustancia del cuerpo. Aparte pueden existir otros tratamientos médicos siendo las propuestas más utilizadas por expertos inmunomoduladores tópicos o sistémicos y/o corticoides tópicos de baja potencia. Sin embargo, no se ha encontrado una respuesta completa en la mayoría de los reportes que han utilizado estas opciones. Es por ello que retirar el origen de esta hipersensibilidad (tinta), ya sea con cirugía o láser, ha mostrado marcada eficacia en comparación con la terapia médica.

En el caso de los tatuajes destinados a persistir durante años dentro de la piel, la eliminación de los compuestos de riesgo es una operación nada trivial y requiere la eliminación del tatuaje, con un método adecuado. Actualmente, la técnica más utilizada es la eliminación de tatuajes con diferentes tipos de láseres3 (con diferentes longitudes de onda y frecuencias de emisión de radiación) indicados para eliminar diferentes colores. Alternativamente, se puede usar la escisión quirúrgica de la piel en el área tatuada.

Tratamiento láser

El tratamiento con láser suele ser costoso y exigente, ya que requiere varias sesiones, especialmente para eliminar los pigmentos rojos, amarillos y verdes. "Además, en el caso del rojo, que es el color más frecuentemente responsable de la sensibilización alérgica, no siempre es posible llegar a su completa eliminación de la piel, con los consiguientes restos residuales del diseño original, pero sobre todo con la permanencia de parte del alérgeno en su interior", señalan los especialistas.

La evaluación de una alergia a un tatuaje siempre debe ser realizada por un dermatólogo/a o un alergólogo/a, mientras que para el tratamiento con láser es recomendable contactar con especialistas en dermatología que utilicen herramientas y métodos expertos de última generación para asegurar el mejor resultado de la eliminación y minimizar el riesgo de cicatrices y despigmentación o hiperpigmentación de la piel.

Noticias relacionadas
Eugenia Rolón junto al presidente Milei y a Inaki Gutiérrez. La Joven de San Lorenzo pertenece al círculo cercano del mandatario.

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro

La peregrinación por el Día del Gauchito Gil en Corrientes terminó con una tragedia 

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

La detención del hombre que estafaba por cerdos en Misiones

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

El accidente sucedió en un café de Belgrano. Captura de TV

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Ver comentarios

Las más leídas

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Lo último

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia les guste o no

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Dos hombres forcejearon dentro de un auto, chocaron contra una camioneta y siguieron. La policía encontró un cuchillo y sangre en el vehículo abandonado

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando
Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Mujeres taxistas quieren conocer la letra chica del proyecto antes de exhibir publicidad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Mujeres taxistas quieren conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras
La Ciudad

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newells

Tormenta de refuerzos en Rosario: los nombres que suenan en Central y Newell's

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Fabbiani intimó a Newells y trató de mentiroso a quien lo informó: la respuesta, lapidaria

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso a quien lo informó: la respuesta, lapidaria

Ovación
Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Central: la historia en común que une a Jeremías Ledesma con Jorge Broun en el arco canalla

Central: la historia en común que une a Jeremías Ledesma con Jorge Broun en el arco canalla

Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Dakar: Luciano Benavides está tercero en motos y alimenta la ilusión argentina

Policiales
Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba y terminó chocando

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

La Ciudad
Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras
La Ciudad

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Mujeres taxistas quieren conocer la letra chica del proyecto antes de exhibir publicidad

Mujeres taxistas quieren conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares en Rosario

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que viene a liquidar todo un sistema

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que viene a liquidar todo un sistema"

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero
Información General

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento
Ovación

Un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
La Región

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
Información General

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola