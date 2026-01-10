Alergia al tatuaje: ¿es más peligroso usar tinta roja?

Hay varios antecedentes de problemas severos vinculados a este pigmento, pero en general, todos los tattoos pueden provocar reacciones

En 2022 la Universidad Médica de Lodz, en Polonia, dio cuenta de un caso grave de reacción alérgica a la tinta roja del tatuaje en un hombre de 36 años. Otra situación similar se dio en México hace poco, cuando una mujer de 27 años debió ser asistida por especialista tras presentar lesiones descamativas y prurito, casi un mes después de haberse tatuado flores de diversos colores en la zona de la pierna y el pie.

Donís Muñoz, dermatólogo perteneciente a la Academia Española de Dermatología y Venereología, afirmó que " un 80% de los casos de reacciones cutáneas causadas por tatuajes son provocadas por la tinta roja , tanto en estado puro como mezclada con otros pigmentos".

Sin embargo, el riesgo asociado a los tatuajes no está solo relacionado con este color. Las posibilidades de que se infecte la zona a corto plazo o poco tiempo después de tatuarse es real. Incluso la aparición tardía y/o persistente en el tiempo, "es muy alta". La alergia a los tatuajes es un fenómeno que puede ocurrir incluso meses o años después de la realización del procedimiento.

Los síntomas

La reacción alérgica a los tatuajes puede dar lugar a diversos tipos de signos y síntomas, que no siempre son fáciles de comprender por el ojo inexperto, también debido a la presencia del diseño en la piel, especialmente si es muy complejo o compuesto de varios colores, que enmascaran el aspecto natural de la piel, señalan desde la página de la farmacéutica Bayer.

"Las manifestaciones cutáneas más típicas que aparecen como consecuencia de la sensibilización del sistema inmunitario son el enrojecimiento e hinchazón de la piel de la zona tatuada, generalmente acompañada de picor, incluso intenso, y en ocasiones de pápulas o ampollas. Si la alergia al tatuaje policromático se debe a una de las tintas utilizadas, estos síntomas siguen el patrón definido por la tinta de ese color, pero no están presentes en las zonas donde se han utilizado otros tintes".

Causas de la alergia

La causa de la alergia al tatuaje puede estar relacionada con:

Alguno de los componentes de la tinta utilizada (pigmentos, metales o aditivos) que actúa como alérgeno.

A los productos de degradación de los pigmentos, que se forman progresivamente en la piel con el tiempo o, de forma más masiva, durante la eliminación de tatuajes con láser.

Al material del que están hechas las agujas utilizadas para inyectar los pigmentos en los tejidos de la piel (en particular, níquel y cromo)1.

Al contacto con otras sustancias utilizadas por los artistas tatuadores mientras se realiza el tatuaje (por ejemplo, los guantes de látex si no se tiene cuidado de elegir nitrilo u otros materiales hipoalergénicos).

Cómo actuar ante una alergia

Como en todas las formas de alergias, una vez que se ha establecido la sensibilización a una sustancia, la única forma de evitar problemas de cualquier tipo es eliminar esa sustancia del cuerpo. Aparte pueden existir otros tratamientos médicos siendo las propuestas más utilizadas por expertos inmunomoduladores tópicos o sistémicos y/o corticoides tópicos de baja potencia. Sin embargo, no se ha encontrado una respuesta completa en la mayoría de los reportes que han utilizado estas opciones. Es por ello que retirar el origen de esta hipersensibilidad (tinta), ya sea con cirugía o láser, ha mostrado marcada eficacia en comparación con la terapia médica.

En el caso de los tatuajes destinados a persistir durante años dentro de la piel, la eliminación de los compuestos de riesgo es una operación nada trivial y requiere la eliminación del tatuaje, con un método adecuado. Actualmente, la técnica más utilizada es la eliminación de tatuajes con diferentes tipos de láseres3 (con diferentes longitudes de onda y frecuencias de emisión de radiación) indicados para eliminar diferentes colores. Alternativamente, se puede usar la escisión quirúrgica de la piel en el área tatuada.

Tratamiento láser

El tratamiento con láser suele ser costoso y exigente, ya que requiere varias sesiones, especialmente para eliminar los pigmentos rojos, amarillos y verdes. "Además, en el caso del rojo, que es el color más frecuentemente responsable de la sensibilización alérgica, no siempre es posible llegar a su completa eliminación de la piel, con los consiguientes restos residuales del diseño original, pero sobre todo con la permanencia de parte del alérgeno en su interior", señalan los especialistas.

La evaluación de una alergia a un tatuaje siempre debe ser realizada por un dermatólogo/a o un alergólogo/a, mientras que para el tratamiento con láser es recomendable contactar con especialistas en dermatología que utilicen herramientas y métodos expertos de última generación para asegurar el mejor resultado de la eliminación y minimizar el riesgo de cicatrices y despigmentación o hiperpigmentación de la piel.