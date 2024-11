Salones de fiesta denuncian que Sadaic quiere seguir cobrando por la música

Por lo tanto, se ha generado una incertidumbre respecto de la interpretación de la normativa vigente en materia de derechos de autor , en particular sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el decreto. Los organizadores de eventos aducen que la diferenciación entre el ámbito público y privado quita la obligación de abonar derechos de autor en el caso de los salones de fiesta .

Antes del cambio, los salones requerían a los clientes el pago de los derechos de autor previo a la realización del evento. Pero en este nuevo orden de cosas, hay clientes que se sienten amparados por el decreto y se niegan a pagar, lo que deja a los dueños en una posición complicada ante el reclamo de los organismos de cobro.

>>Leer más: Hay menos eventos y crece la tendencia de que los invitados paguen la tarjeta

Rebote en el Concejo

La polémica llegó hasta el Concejo, donde se presentó un pedido de informe para que se le solicite al Ejecutivo nacional, a través de sus órganos competentes, que se expida para aclarar la confusión, sobre cuál es la interpretación correcta en el caso de los salones de fiesta: si es correcto que reclamen ese pago, y quién debe abonarlo (clientes, organizadores o dueños de locales) en caso de que corresponda.

"El pedido de informe surge de una reunión con la cámara. Pedimos que se expidan, dado que Sadaic sigue presionando con el cobro cuando no corresponde. No hay argumento, el decreto es claro: eventos privados no abonan los aranceles. Somos espacios privados, con lista de invitados, sin acceso libre", apuntó Ivan Hawryluk, presidente de la Cámara de Eventos y Afines de Santa Fe.

El referente contó que con anterioridad al cambio, el cliente abonaba los aranceles y dejaba los recibos en los salones para hacer el evento. "Actualmente, los clientes son los que no desean abonar y se acogen al decreto. Algunos, por miedo o aprietes, aún siguen pagando. Porque los inspectores aparecen, sacan fotos, y les dicen que pueden suspender la fiesta. Pero la realidad es que muchos no están realizando el pago", explicó.

>>Leer más: Cómo son los cumpleaños infantiles gasoleros que trajo la crisis

Protocolo de actuación

"Sadaic presiona diciendo que mandan cartas documento, y que pasan las responsabilidades a los salones y no a los que organizan el evento. Deberían mandarlas a quienes nos contratan, pero les resulta más fácil mandarla al establecimiento. Por eso hicimos un protocolo para estos casos, para que sepan cómo manejarse", relató.

El documento, elaborado por la Federación Argentina de la Industria de Eventos, hace especial hincapié en definir un evento de naturaleza privada, explicando que no pueden estar abiertos al público general, y "el acceso debe ser limitado y controlado, solo para personas que hayan sido previamente invitadas y estén debidamente identificadas".

80570308.jpg

Además, aclara que el contrato de locación que se firme con el cliente es fundamental y debe incluir una cláusula de responsabilidad compartida donde "se indique claramente que el evento por el cual se contrata el salón tiene carácter privado", y que "el contratante se hace cargo de asegurar el cumplimiento de las condiciones necesarias para mantener la exención de pago de derechos de autor". A todo eso se anexa una declaración jurada del cliente.

Para reforzar el carácter privado de los eventos que se celebran en el salón, menciona el documento, es fundamental implementar un sistema de cartelería y señalización visible en el exterior del local que acredite el cumplimiento del Decreto 765/2024 y funcione a modo de declaración preventiva frente a cualquier intento de verificación o fiscalización.

Por último, instruye sobre qué hacer ante la llegada de inspectores, escribanos o cobradores, resaltando que no tienen derecho a ingresar al establecimiento sin una orden judicial válida, destacando la importancia de que el personal de seguridad debe recibirlos fuera de la propiedad y mencionar el carácter privado del evento, y que es importancia que tengan una capacitación pertinente para hacer frente a estas situaciones.