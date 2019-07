La ola polar se hace sentir en Rosario. Esta mañana, cuando eran las 6, se registraron entre dos y tres grados bajo cero de sensación térmica y de acuerdo a lo anunciado por el Servicio Meteorológico nacional este viernes presentará muy buenas condiciones de tiempo, pero con una temperatura máxima que llegará apenas a los diez o doce grados.

Mauricio Saldívar, especialista en meteorología de La Ocho, consignó esta mañana que Rosario enfrenta "el día más frío del año" y ratificó que el cielo estará "mayormente libre de nubes. Estamos esperando que la temperatura mínima se ubique incluso en un grado bajo cero en el Gran Rosario y de dos grados en la ciudad".

"Mañana sábado, al menos por la madrugada, podríamos estar también en el día más frío del año o al menos empatando con este viernes. Para mañana esperamos prácticamente los mismos registros de temperatura mínima. La máxima será de doce grados", señaló Saldívar.

tiempo5dejulio.jpg

Para el domingo, Saldívar anticipó que aumentará la nubosidad y la temperatura mínima no descenderá tanto, ya que se ubicará en cuatro grados en la ciudad y la máxima será de 12 grados. El lunes también estará nuboso, no habrá precipitaciones, pero no hará tanto frío. La mínima será de cinco grados y la máxima será de 14 grados.