Rosario vive un enero con más gente, pero el consumo no levanta

En porcentualidad, la caída de diciembre a enero ha sido menor, pero tampoco es una buena noticia, porque se trata de bases muy reducidas. “En los bares hay muchas franjas horarias donde el público es poco. Tengamos en cuenta que están abiertos más de 16 horas por día, por lo que tomar referencia de una foto de un fin de semana donde se nota que puede haber más público es un efecto erróneo. Hay mucho tiempo muerto”, marcó el secretario de la Asociación Hotelero Gastronómica local.

Reinaldo Bacigalupo, titular de Mercado Pichincha, coincide en que hasta ahora se trata de “un mes malo”, peor que otros eneros. “La pandemia dejó a la gente sin bolsillos. Facturamos el 40 o 50 por ciento que otros años”, reveló. Pero además, sumo un dato específico de su clientela, que mermó porque muchos volvieron contagiados de Covid de la Costa Atlántica. “Los encargados de relaciones públicas que pasaban reservas a los comercios tienen a todos sus conocidos aislados. De cada 10 amigos que regresaron de Mar del Plata, 8 están infectados”, señala. No fueron gratis las fotos de gente amuchada en la playa. “Las dos primeras semanas no quedó nadie, estaban en la costa o en el sur, al menos entre nuestro público se notó mucho. La tercera semana nos encontró con muchos contagiados a la vuelta de las vacaciones, por lo que suponemos que recién la última va a ser más normal”, se esperanzó.

El gastronómico recordó que además los locales siguen operando con capacidad reducida. “Si bien ayudó que podamos ampliar las mesas en las calles, no todo el mundo tiene esa posibilidad”, cuenta.

Hoy trabajan, en promedio, al 75 por ciento de la capacidad, pero es muy relativo: hay locales al 90 por ciento y otros al 50, todo depende del ancho de la vereda versus la capacidad interior. Por eso, los espacios muy profundos y con poca salida a la vía pública son los más perjudicados. La demanda se concentra los fines de semana de noche, y el resto del tiempo hay menor ocupación, aunque algunos locales tienen su público al mediodía. “Por eso siempre pedimos a la Municipalidad que se consideren estímulos para que más oficinas y locales de ropa vengan al barrio. Para ser Palermo, a Pichincha le falta vida diurna. Nadie quiere un polo nocturno, eso a la larga no tiene vida”, indicó.

Sin ánimo

Al comercio no le ha ido mejor. “Como todos los eneros, en calle San Luis a la tarde no hay gente caminando por la zona. Creo que no hay mucho dinero en general y tampoco hay ánimo de consumo”, diagnostica Miguel Rucco, presidente de ese paseo comercial. Por estos días, tienen mucha salida artículos de pileta, inflables y camping. El año pasado, a esta altura los locales ya estaban armando la librería, y este año lo vienen postergando porque en 2020 no vendieron nada y no saben qué va a pasar en los próximos meses. Siempre en enero, tanto los de indumentaria infantil y adolescente que venden ropa para el colegio, como los libreros, jugueteros y hasta los textiles que ofrecen mochilas, están esperando el comienzo de la pretemporada de clases. “Hoy nadie quiere comprar. Ni el mayorista que tiene que anticiparse, ni el minorista que sabe que muchos chicos tienen los artículos que adquirieron el año pasado sin usar”, lamentó Rucco.

Con la mayoría de la población en la ciudad, por cuestiones sanitarias o económicas, lo cierto es que esta temporada 20-21 viene por demás de gasolera. Pocas salidas, gasto mínimo y mucha vida adentro de casa, o a la sumo en el patio, la terraza o el balcón signarán este verano que muchos, al igual que el año que pasó, querrán dejar rápidamente en el olvido.

Optimismo entre los comerciantes del centro

En el Paseo del Siglo, una de las zonas del centro más vistosas, toman la temporada con algo de optimismo: un enero distinto en el que se ha quedado mucha gente y se nota un poco más de movimiento que lo usual para la época del año. “Si bien no se ve el tránsito normal de marzo o abril porque no hay escuelas, no hay Tribunales y los empleados municipales y provinciales se toman vacaciones, afortunadamente la gente ha elegido la zona para salir a pasear caminando, a mirar vidrieras y tomar algo siempre con todos los protocolos”, apunta Miguel Marcogliese, referente de ese paseo comercial.

“Calle Córdoba está hermosa con los tilos que han crecido, la plaza Pringles está limpia, hay seguridad con refuerzo de policías y Guardia Urbana Municipal”, destacó. Se ve mucha gente cerca del mediodía, entre las 11 y las 12, y luego al atardecer, se observan familias paseando y gente de otras ciudades también, ya que no solo el rosarino elige el centro sino que vienen de localidades cercanas a recorrer la zona. “Cuando hay gente eso obviamente trae más ventas, y eso va a hacer que enero no sea el tradicional, de muy baja facturación. Lejos de diciembre, que fue bueno a lo que veníamos, y sin llegar a lo del año pasado en términos económicos”, aclaró.