En vivo: Newell's marcó el gol a través de Solari pero el VAR lo anuló en una polémica decisión

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Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca
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El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado
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Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones
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Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana
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Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos
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Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: "Afectará a los repartidores"
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El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina
Ovación
Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires
Economía
Seis millones de trabajadores no tienen protección social
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Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad
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En América Latina, el 1 % más rico concentra casi la mitad de la riqueza
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Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi
El Mundo
Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita
Policiales
Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada
La Ciudad
Rosario izó la wiphala en el último día de libertad de los Pueblos Originarios
Policiales
Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
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El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario
Política
La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado
Policiales
Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado
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El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newell's