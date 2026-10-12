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En vivo: Newell's marcó el gol a través de Solari pero el VAR lo anuló en una polémica decisión

El equipo de Frank Kudelka enfrenta a Gimnasia de Mendoza, en un partido de rivales directos por entrar al grupo de los ocho. Seguilo en vivo por La Capital

12 de octubre 2026 · 18:12hs
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Incursión de Newells en el área mendocina

Virginia Benedetto

Incursión de Newell's en el área mendocina, con Coccaro buscando arriba, pero sacará Rigamonti.
El ex Newells

Virginia Benedetto

El ex Newell's, y ahora en Gimnasia de Mendoza, Luciano Cingolani se saluda con sus antiguos compañeros.
Tomá mate. Matías Cóccaro

Virginia Benedetto

Tomá mate. Matías Cóccaro, tranquilo antes de que la pelota empiece a rodar en la cancha de Gimnasia de Mendoza.

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza, en un partido clave para ir asegurando su lugar entre los ocho que definirán el título del torneo Clausura. Ambos ocupan el 7º y 8º lugar de la Zona A, con igual cantidad de puntos, aunque los leprosos tienen mejor diferencia de gol. Seguilo en vivo por La Capital, desde las 18.30 en el Víctor Legrotaglie.

>>Leer más: Newell's expone su racha invicta en Mendoza ante un rival directo por la clasificación

Qué pasa en el estadio mendocino

27' Del córner llegó el rechazo y Lucas Carrizo la metió adentro, alta, le pegó en la cabeza a Recalde y le cayó a Solari, que marcó el gol. Pero tras la revisión, el juez dictaminó que el delantero estaba en off side en primera instancia y lo anuló.

25' Solari tuvo el primero de nuevo, tras gran asistencia de Guch. Se demoró un segundo y Mondino se la birló justo al córner.

17' Primera leprosa. Buena triangulación colectiva y Solari definió afuera ante la salida de Rigamonti.

2' Tiro libre de Vargas, que pegó en el lado externo de la red de Reinatti.

La previa del partido se matizó con un buen clima entre los jugadores de ambos equipos. De hecho, se lo vio a Luciano Cingolani, exleproso, saludando a varios de los compañeros con los que compartió vestuario.

En tanto, Santiago Solari dejó una buena fecha en su paso por Gimnasia y también fue saludado afectuosamente por hinchas del Lobo mendocino.

En cuanto al equipo, Kudelka dispuso el ingreso de Franco Escobar como lateral izquierdo en lugar de Jerónimo Russo y de Bruno Cabrera por el lesionado Lautaro Giannetti.

Las estadísticas de Gimnasia de Mendoza y Newell's

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Bruno Cabrera jugará en la zaga de Newells junto a Lucas Carrizo. Tendrá un duro duelo ante Módica.

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