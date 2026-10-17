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Tres producciones para conocer este fin de semana en streaming

Relatos de drama, romance y terror prometen llevarse toda la atención de los usuarios en las distintas plataformas de streaming

17 de octubre 2026 · 17:16hs
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La historia de Carrie tiene una nueva adaptación disponible en plataformas de streaming

La historia de "Carrie" tiene una nueva adaptación disponible en plataformas de streaming, esta vez en formato serie

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna serie o película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming.

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados.

A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

Tres producciones para conocer este fin de semana en streaming

“Carrie” - Prime Video

La famosa novela escrita por Stephen King tuvo una nueva adaptación, esta vez en formato de serie. La historia fue llevada al cine por Brian De Palma en 1976, quien logró una película de terror extremadamente sombría y aclamada. Ahora, Amazon Studios tomó esa misma narración y, bajo la dirección de Mike Flanagan y con Summer H. Howell encarnando a la Carrie moderna, creó una versión más actual, de 8 episodios, situada en la era de las redes sociales y su presión constante.

“Tras la repentina y prematura muerte de su padre, Carrie se ve obligada a enfrentarse al despiadado mundo de la preparatoria pública. Además de lidiar con un caso de acoso que se vuelve viral por toda su comunidad, también descubre los misteriosos poderes telequinésicos que despiertan junto a su adolescencia”, adelanta su sinopsis.

>> Leer más: Netflix: tres producciones para aprovechar el fin de semana

“Lo dejamos acá” - Netflix

“Lo dejamos acá”, la película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, llegó con fuerza a la plataforma de la N roja. Dirigida por Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”), este thriller psicológico promete romper esquemas y cuestionar los límites de la psicología. Se trata de una producción a la que los usuarios no van a dejar de darle play en todo el fin de semana.

“Lo dejamos acá” cuenta la vida de un pragmático psicoanalista (Darín) que comienza a incursionar en procedimientos alternativos con sus pacientes, impulsado por la pérdida de fe en sus métodos tradicionales. Sobrepasando todos los límites, el psicólogo conseguirá resultados positivos pero su exitosa táctica se complicará cuando se cruce con un escritor (Peretti) que busca su ayuda para destrabar un fuerte bloqueo creativo del que es víctima.

>>Leer más: Tres producciones para ver en streaming este fin de semana

“Cumbres borrascosas” - HBO Max

Después de su intenso paso por los cines, “Cumbres borrascosas”, la película de Emerald Fennell, adaptada de la novela homónima de 1847 escrita por Emily Brontë, llegó al streaming, donde sigue cosechando un buen número de reproducciones. Con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas, este romance profundamente dramático reinterpreta audazmente a la novela y fue tendencia en redes sociales. Quienes aún no tuvieron la oportunidad de conocerla, están solo a un par de clics de distancia.

La tragedia comienza cuando Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura.

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