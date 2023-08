Rosario quedará envuelta en la misteriosa seducción de las sirenas

Dice que el tema de la seducción de las sirenas lo atrapó hace poco más de un año y comenzó a pintarlas. Tienen cara de mujer y cuerpo de ave, como aquellas mitológicas que sobrevolaban en las costas del Mediterráneo. Pero al final del diálogo con La Capital , el artista plástico rosarino Daniel García recuerda que en realidad esa seducción comenzó mucho antes: en su niñez, y no con el cuento de Andersen, sino hojeando un libro de historia.

La muestra como no podía ser de otro modo, se titula "Sirenas" y se podrá ver de lunes a viernes, hasta el 8 de septiembre, de manera libre y gratuita.

Estas sirenas son más antiguas que aquellas mitad mujer, mitad pez. Son pinturas coloridas e inmensas, de 2 metros por 1,50 metro, ya un sello en García y se suma una pintura mural con instalación. Personajes, que como en otras de sus muestras, relatan historias de seres perdidos con embeleso en el tiempo o en la propia historia del artista.

Relatos llenos de dramatismo y también con guiños de ironía, como la sirena cuervo, cabizbaja, parada desde sus garras sobre una rama, delante de un cielo espeso y rodeada de cándidas florcitas.

Esta es la tercera muestra que García, un artista de trayectoria nacional e internacional. La primera fue "Confluencias" en la Alianza Francesa, donde sus pinturas también de gran porte compartían espacio con cerámicas de Noëlle Lieber y una performance de la bailarina y coreógrafa Natalia Pérez. Luego llegó a la biblioteca Estrada un trabajo titulado "La liebre dorada", una selección de dibujos realizados para ilustrar los cuentos de Silvina Ocampo "Nueve Perros" y "La Liebre Dorada", publicados por la editorial Beatriz Viterbo.

Y ahora llega "Sirenas" junto a una perfomance de Yamila Glardón.

En el texto que escribió para esta muestra, García explica que decidió invitar a Glardón para compartir esta experiencia mítica: "Vacíos del silencio, que plantea la posibilidad del cambio, de la metamorfosis. Explorar lo transmutable, habitar el vacío de la forma, para traspasar los estados de la materia. De la tierra al aire. El mito, o sus imágenes, ha servido como excusa, como disparador. Cada uno trabajó luego con sus propias obsesiones, su propia sensibilidad, su propio deseo".

Juegos de seducción

"Trabajo intuitivamente por impulso, se me ocurre un tema, a partir de imágenes, me seduce como un canto de sirenas, y cedo a eso. Así funciona un poco la pintura: nos embelesa y quedamos mirándola", detalla García al hablar de su propio juego artístico sobre el que añade "pinto y luego empiezo a buscar sentidos, creo que me interesaba la seducción y la atracción a las que voy tratando de alcanzar en la búsqueda pictórica".

Tras la inauguración, este viernes a las 15, García y el director del centro cultural harán una recorrida por la muestra para alumnos de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), espacio académico con el que se articulan las actividades.

Este espacio de artes visuales supo ser depósito del ex Supercoop y El Hipermercado Tigre y tiene grandes dimensiones (24 metros por 12) que permiten a las sirenas volar a sus anchas.

Y, próximamente, la muestra se verá en Buenos Aires con otro montaje. García adelantó que mostrará a las mujeres pájaro en octubre en la Galeria de Gachi Prieto, de Palermo. Y también, un poco antes de esa fecha, exhibirá su obra en el ArteBA 2023, que irá del viernes primero al domingo 3 de septiembre (con preinauguraciones los días miércoles 30 y jueves 31 de agosto) en el Centro Costa Salguero.