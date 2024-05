Rosario Pet Friendly: un proyecto busca regular los espacios que aceptan mascotas

ofrecer, sobre todo en momentos de retracción económica como estos, en los que no podemos permitir que alguien no entre en un bar por estar con su perro" , declaró a La Capital la concejala Nadia Amalevi, de Arriba Rosario y autora de ambos proyectos.

"Queremos ofrecer una herramienta para los bares. Por ejemplo, proponemos que haya una delimitación clara en el espacio: que los animales se encuentren en un lugar permitido pero que no circulen en los espacios de elaboración ni los circuitos sanitarios", determinó la edila.

Además, precisó que lo propuesto "no toca la habilitación", pero sí plantea una "capacitación para el personal de los bares". Por ejemplo, consideró que es necesario "instruir en cuanto a la fumigación ya que hay venenos que no se pueden utilizar si el espacio es habitado por animales" .

Rosario Pet Friendly: una herramienta para el consumo

Amalevi señaló que la reglamentación es "una oportunidad de atraer un público que existe, sobre todo a aquellos que deciden no consumir o no venir a Rosario porque no saben con quién dejar al animal". Para la edila, esta reglamentación va a ser aprovechada por aquellos que viajan uno o dos días a Rosario, por cuestiones laborales o para hacerse una "escapada" y muchas veces no tienen con quién dejar a su mascota.

"Esta reglamentación es necesaria, aporta claridad sobre un tema que se da de hecho. Los animales de compañía están con nosotros mucho tiempo, forman parte de nuestra vida. La perspectiva que tiene el proyecto es una herramienta de fomento al turismo, al comercio. Esto viene a sumar y clarificar para los organismos de control: dónde puede estar el animal y dónde no", agregó.

En este sentido, la reglamentación también es una apuesta a mover el consumo local: que los locales gastronómicos puedan atraer a todos los amantes de los animales y brindarles la posibilidad comer algo en compañía de sus mascotas.

Por otro lado, la concejala remarcó que esta legislación no será obligatoria y seguirá rigiendo el derecho de admisión y permanencia. Además, la reglamentación solamente incluye a perros y gatos. "El dueño es el que determina si solo acepta gatos o perros", aclaró la impulsora del proyecto. La normativa también dispone la cantidad de animales que pueden ingresar a un establecimiento.

"Después el bar, hotel o restaurante es el que determinará que más hacer. Todo está en lo que quieras y puedas ofrecer. Hay una apelación a la creatividad. Por supuesto, si alguien se sienta a tomar un café hay que ofrecerle un platito con agua para que su mascota pueda tomar. También tener alguna bolsita disponible para brindarle al cliente en el caso de no tener", expresó.

Por último, Amalevi señaló que, si bien los proyectos no fueron aprobados todavía, cuentan con gran aceptación dentro del Concejo. "Hoy los locales pet friendly están permitidos pero las inquietudes sobre cómo conviven los animales en aquellos espacios son ciertas, no hay normativas. Nos pareció bien democratizar la herramienta poniendo una normativa clara para que todos los que quieran usar esto lo puedan hacer", concluyó.