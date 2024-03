Pet friendly, una tendencia que se impone en bares y restaurantes por el amor a los animales

A su vez, destaca que a partir de incorporar la presencia de mascotas en sus locales, "se incrementó la clientela", ya que muchos clientes "suelen ir a leer y les gusta estar en compañía de su mascota".

"Soy perrero, Knishes (como la comida) es nuestro perro callejero adoptamos en la pandemia en el Imusa, y como vivo a la vuelta del bar él fue parte de la obra y va todo el tiempo", reseña con simpatía para asegurar que desde que llevan esa propuesta "nunca hubo problemas ni quejas de los clinentes".

Otro caso particular es Beatmemo, el bar temático de la legendaria banda de Liverpool ubicado en bulevar Oroño y Güemes, donde es muy común ver toda clase de perros tanto afuera como adentro del local. Allí, la familia que conduce los destinos del lugar suele ser "perrera" y es por eso que los animales son bienvenidos.

beatmemo.jpg

"Tenemos todo sector abierto en la calle, un sector más cerrado terraza y en caso de inclimencias climáticas tenemos lugar para ofrecerle, a cualquier hora y en cualquier momento; abrimos de 8.30 a 01, y en todo horario aceptamos mascotas", asegura Facundo desde Beatmemo para destacar: "Tenemos 10 años de vida en el bar y nuestra postura siempre fue la misma para con los animales".

Más allá de que la presencia de animales es elocuente tanto dentro como afuera del bar, el mismo cuenta con un cartel alusivo. "Tenemos un cartel que indica que se puede ingersar con los animales; de hecho, al bar se acercan un montón de perros callejeros y la casona pertenece a una familia que ideó todo el lugar y tienen su mascotas, perros y gatos, así que viene por ahí la propuesta", indica.

El lugar ofrece bowls con agua para que los animales puedan beber mientras están allí con o sin sus dueños y siempre son bienvenidos. "Si hay un show o lo que sea, no hay ningún problema con ningún tipo de animal, algún gato o mascota, son todos bienvenidos, tenemos perros más que nada, pero no estamos excentos a ninguno", aclara.

También destaca que los clientes del barrio "vienen súper cómodos y los perros son más clientes que sus dueños (risas)". Y de paso, cuenta la anécdota de que "pasa muchas veces que el perro viene sin correa y entra al bar como si fuera un espacio común, ya sea cuando su dueño toma una merienda decide almorzar o cenar".

A su vez, señala que en el caso del Rooftop, el salón de eventos exclusivo que se encuentra en la planta alta del lugar, también se aceptan mascotas y quien quiera ingresar puede hacerlo con total libertad.

En zona oeste

Matías Dana de Belgrano Café, un bar y vermutería anclada en barrio homónimo (Provincias Unidas entre Zubiría y Santa Fe) también se sumó a la movida pet friendly desde que abrió en 2018.

"Mientras seamos cuidadosos y respetuosos, la idea es que el animalito pueda entrar y también su dueño pueda cuidarlo, tenemos espacio abierto y determinados sectores", apunta Matías, dueño del local, cuyo perro, Minuto, suele recibir a los clientes en las escaleras de ingreso al local con su pelaje abundante y lengua afuera en señal de amistad.

"Hoy en día viene gente con los amiguitos y vemos que eso sucede cada día más, por eso mucha gente pregunta si el lugar es apto para mascotas", señala el dueño de esta vermutería para aclarar que "te encontrás con gente que les encanta y otros que piden que los cambies de mesa", por eso en el bar tienen un sector destinado a quienes ingresan con sus canes y otros que no son muy amistosos de los amigos de cuatro patas.

Belgrano café.jpg

"Uno de los tips es determinar zonas porque hay gente que no les gustan las mascotas. Por eso tratamos de que, obviemante, quien venga lo tenga con la correa porque puede que haya clientes que no les guste, pero son bienvenidos y tenemos incluso cazuelitas para brindarles agua", comenta.

Y en eso, completa con una humorada: "¡Entra cada humano! ¿Cómo no va a entrar un animalito que se porta bien? La gente se ubica y cada dueño es muy ubicado de su mascota y por eso lo llevan para que sea una compañía".

Como anécdota, bien vale para mencionar la experiencia de Luciana, una vecina de la zona del macrocentro y amante de los gatos, quién le comenta a este medio cuando en una oportunidad ttuvo que realizar una fumigación en su casa y no tuvo otra opción que salir con sus dos felinos a bordo de los transportines (jaulas de traslado).

"No tenía a dónde ir y encontré un lugar acá por la zona de Pichincha; la verdad que me recibieron con los brazos abiertos, me ofrecieron una mesa y me hicieron sentir como una más del lugar pese a que los gatos lloraron un buen rato; la verdad que me sentí muy agradecida", valora.

Por su parte, Catalina, dueña de Ruffo Coffee (Jujuy y Rodríguez) se enorgullece al hablar de su amor por los perros y los animales en general. "Nunca lo dudamos; es más, se dio naturalmente. De hecho, Ruffo es el nombre de mi perro, aunque la propuesta comercial (cafetería y venta de cafés de especialidad entre otros productos afines) no está vendido de este lado", asegura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RUFFO COFFEE CO. (@ruffocoffee)

En ese sentido, resalta: "Somos en esencia súper perreros, por eso tenemos a disposición bebederos adentro y afuera, también hay ganchitos por si quienes vienen a la cafetería desean colgar la correa y darle rienda suelta a su mascota".

A su vez, apunta que en ese local está a disposición una cámara de fotos tipo Polaroid para sacar y luego empotrar en un corcho dispuesto en una de la paredes del comercio. "Los perros están sueltos, tenemos un living donde suben a los sillones, son uno más, pero por supuesto que mantenemos los cuidados de higiene correspondientes más allá del amor por los animales", comenta.

Respecto a la convivencia entre quienes van con mascotas y quienes optan por no hacerlo, Catalina aseguró que "se autoregula muchísimo, los perros se portan bien y, además, los dueños son concientes; hemos tenido perros, conejos, gatos, y si vienen es porque se saben comportar en estos espacios".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chapiday (@chapiday)

A poco de abrir sus puertas en abril de 2023, Catalina destacó que organizaron un evento y gran parte de lo recaudado se dono a la fundación Galgos Libres, organización con la que colaboran en pos de ayudar a esa raza presa de la explotación por las carreras ilegales.

Chica Kitchen está SanMartín 834 (Galería Pasaje Nación), en el microcentro de Rosario. "Somos pet friendly desde que nacimos en este local, fue como uno de los ejes y puntos de partida porque, realmente, nuestra experiencia es hacer que todos se sientan cómodos y puedan venir con sus familias, niños, mascotas... es un lugar amigable para todos", destaca Pedro Goñi, el propietario del lugar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHICA Kitchen (@chicakittchen)

De esa experiencia también rescata los eventos realizados para recaudar fondos y donarlos a protectoras de animales como Dejando Huellas. "Al tener un fuerte compromiso por el medio ambiente y los animales, es inevitable que tengamos esa intención con todo lo que tiene que ver con mascotas y sustentabilidad", agrega.

También apunta que los animales, a excepción de la cocina por razones lógicas y sanitarias, pueden estar en todos los lugares que posee Chica Kitchen. "Es un lugar muy ameno para venir, sea solo, con tu perro, con tu familia, con quien quieras", propone.

Otro lugar para recorrer y, de paso, rememorar viejas épocas de fichines es Ficha Arcades (Francia 811). Un lugar pensado para jugar a los video juegos que eran furor en la década del 90 y luego perduraron algunos años más, aunque en la actualidad es más frecuente encontrar este tipo de espacios en shippings o lugares de la costa atlántica.

Lo cierto es que en Ficha, además de disfrutar de buena música, luces de neón y juegos también es posible ingresar con tu mascota de ser necesario. "Acá somos pet friendly tanto afuera como adentro del local; podés venir a tomar algo y jugarte unas fichas mientras tu perro tiene libertad de andar por donde quiera", asegura uno de sus propietarios.

Bares y restaurantes donde podés ir con tu mascota (*)

Distrito Pichincha (Av. Rivadavia 2355), Olaf Beer Bar (Pellegrini 1382), Aquabar (Frondizi y Cordiviola), Central Oroño (Bv. Oroño 49 bis), Deck del Náutico (Comunidad Floral De Navarra y Calle 104), El Club de la Milanesa (Jujuy 2298, Av. Carballo 160 y Av. Pellegrini 1605), Gimme Shelter House (Blvd. Argentino 8013), Gorostarzu (Italia 299), Club Fellini Bar (Pellegrini 1308), La Maltería de la Avenida (Av. Pellegrini 1280), M Bar (Av. Eudoro Carrasco 3875), Augustus (Córdoba 1398), Bar El Tony (Mendoza 3101), Baru Burá (Rioja 1602), Basquiat Street Pub (Brown 2248), Pan y Manteca (Córdoba 1798).

Alojamientos (*)

Urquiza Apart Hotel & Suites (Urquiza 1491), Alojamiento Turístico Temporario (Tucumán 2283), Bahía (Maipú 1262), Euskadi (de Febrero 1253), Nuevo Hotel City (San Juan 867), Hotel Mayoral (Av. Alberdi 1142), Hotel Mercure Rosario (Blvd. Rondeau 101), Hotel Necof (Necochea 2356), Hostel Cool Raúl (San Lorenzo 1670), Freedom Hostel Rosario (Maipú 646).

Asimismo, hay muchos comercios que no plasmaron su conformidad pero lo ponen en práctica por su cuenta. Algunos de los que se suman al mapa son: Arto (Tucumán 1932); Bleri (Córdoba 1819); El Charladero (Jujuy 1370); Infinita Panadería (Santiago 217); Lab 197 (Bv Oroño 497); Mendoza Pet (1109) Patagonia (Italia 855) Tostado (Córdoba 2185) y Verde que te quiero Verde (Mercado del Patio), entre otros.

(*) Datos suministrados por la Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Rosario