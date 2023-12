Rosario, cuna y capital de una terapia que sana a través del tango

La ciudad empezó a recuperar patrulleros que no estaban funcionando

WhatsApp Image 2023-12-22 at 18.01.35.jpeg

El 11 de diciembre es la fecha que da inicio todos los años a la Semana del Tango. Es cuando se celebra el natalicio de dos grandes: el inigualable Carlos Gardel, y Julio De Caro. Ahí comienza esta semana que tuvo, hace poco, su segunda edición. Tanto la del año pasado como la que se celebró este mes, fueron declaradas de interés municipal por el Concejo de la ciudad. Por su parte, la Academia Argentina de la Tangoterapia inició con la proyección de "Contame Tango", documental sobre Tangoterapia realizada con el apoyo del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia en el año 2014. La proyección no solo contó con la participación de los protagonistas del documental, sino que Carolina y Adolfo, dos hermanos con síndrome de Down que bailan hace más de diez años, interpretaron una pieza de esta música argentina tan particular.