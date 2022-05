Rosa, la vecina de Puente Gallego, será operada en el Centenario para no perder la vista

Rosa es la protagonista de una movida que gestaron sus compañeras de la vecinal de Puente Gallego , y que este viernes dio a conocer La Capital. Las mujeres habían decidido exponer el caso ya que en el sector público no habían logrado que se hiciera la intervención y en el sector privado les solicitaban hasta 250 mil pesos, un dinero que no tienen pero que estaban dispuestas a juntar “como sea”.

Anoche, el jefe de Oftalmología del efector se puso en contacto con la paciente para informarle que la esperaban en el consultorio para hacer nuevos estudios y de ese modo iniciar el procedimiento para la cirugía.

Ghezzi confirmó que “la operación está prevista para los próximos días” y señaló que la demora no se debió a que en ese centro de salud no cuentan con la lente que precisa la paciente para mejorar la visión de su ojo derecho (del izquierdo no ve desde hace años a causa de un glaucoma), tal como habían entendido las vecinas, sino que “hubo un inconveniente con un equipo especial que se precisa para una cirugía de alta complejidad como la que necesita Rosa”.

Lo fundamental es que "el obstáculo que ya está solucionado", se indicó.

“La demora existió, pero por otros motivos. A causa de la pandemia se presentaron algunas dificultades para conseguir componentes de un aparato especial para cirugías de alta complejidad que nos quedó fuera de servicio, y seguramente por eso se dio esta situación. Pero ya nos pusimos en contacto con ella y está todo en marcha para que apenas lo decida el especialista se pueda hacer la operación”, agregó Ghezzi.

El médico destacó que “en este hospital existe un servicio de oftalmología que es referente de la ciudad y la región, que trabaja los 365 días del año y las 24 horas” y agregó: “Tenemos muchísimos pacientes y es posible que con todo lo que sucedió durante la crisis del Covid, algunos necesiten ser revaluados. Estamos intentando ponernos al día con todos, prestando especial atención a los casos que son más urgentes. Se hace un gran esfuerzo por parte del personal. Les pedimos a aquellos que puedan tener alguna dificultad o demora que se acerquen: las puertas del servicio están abiertas lo mismo que las de la dirección del hospital”, enfatizó el directivo.

Respecto a la situación de la vecina de Puente Gallego, el vicedirector del Centenario señaló: “Es una cirugía compleja, ella ya tiene en ese ojo varias lesiones y lamentablemente hace años perdió la visión del otro por una enfermedad de base, pero se va a hacer todo lo necesario y más para que pueda mejorar su visión”, señaló el profesional.

rosa.jpg

De la angustia a la alegría

“Estamos felices. Tuvimos una respuesta rápida del hospital y todo indica que la van a poder operar. El lunes vamos a acompañarla al hospital”, dijo Carina Ríos, presidenta de la vecina Sargento Cabral, ubicada en Puente Gallego, una de las zonas más humildes de Rosario.

Las compañeras de Rosa se habían comunicado con La Capital porque hacía meses porque estaban preocupadas porque el tiempo pasaba y no convocaban a la mujer para la intervención en el sector público.

Por eso iniciaron un camino que las llevó a hablar con el Club de Leones, que tienen un área en la que colaboran con cirugías oftalmológicas, pero tampoco pudieron resolver allí el tema.

Comenzaron entonces a pedir presupuestos para saber si podían intervenirla en el sector privado. El costo de la operación y controles posteriores, según les informaron desde distintas clínicas, iba de los 200 a los 250 mil pesos.

“Estábamos dispuestas a conseguir la plata como sea pero ahora se abre esta esperanza. La verdad es que estoy muy emocionada. Esto me da más ganas de seguir luchando por tantas Rosas que a veces bajan los brazos”, expresó Carina.

La paciente, que ahora tiene la posibilidad de recuperar parte de la visión de su ojo, vive sola y la comunidad de mujeres de la vecinal es su gran respaldo.

Emocionada hasta las lágrimas Carina agregó: “Ella es una gran compañera, colabora con el comedor, es muy generosa pero últimamente dada su condición nos daba miedo que se trasladara por el barrio. Incluso le conseguimos un bastón pero no era suficiente. Sabemos que tiene posibilidades de una mejor calidad de vida, por eso insistimos tanto y parece que lo logramos".