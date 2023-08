Robos a supermercados: empresarios locales se llevaron una "señal de tranquilidad"

El vocero de los supermercadistas ratificó que, además, como lo había señalado ayer el ministro de Seguridad, ya hay un protocolo de actuación y destacó el hecho de que haya cambiado la calificación del delito para que deje de llamarse saqueo “y pasa a llamarse robo en banda o robo calificado que tiene otro tipo de consecuencia".

En otro orden, y con relación al impacto que tuvo la devaluación de la semana pasada en los precios, el vocero de la Cámara de Supermercadistas comentó que en ese sector “se venían registrando importantes subas antes de la devaluación”.

“Veníamos con aumentos en diferentes productos antes de la devaluación, del orden del 10 o 12 por ciento en diferentes marcas. Pero a partir del lunes de la semana pasada, tuvimos un fuerte aumento casi del 20 por ciento”, agregó.

Y así subrayó: “A partir de eso se generó una tensión porque no hay demanda para esos precios. No se puede trasladar esos precios porque no hay poder adquisitivo que pueda comprar esos productos. No hay capacidad de compra”.