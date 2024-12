Revisión Técnica Obligatoria: "Es un sinsentido que el tránsito siga federalizado"

Santa Fe y Córdoba le exigen a los propietarios de vehículos radicados en estas provincias de la Región Centro que realicen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en forma obligatoria y como requisito para no ser multados. Sin embargo, los coches patentados en Entre Ríos no tienen tal exigencia. Esto hace que en un control en rutas santafesinas los entrerrianos salgan airosos. ¿Resulta conveniente para el tránsito ?. Para el director del Observatorio Vial Latinoamericano Fabián Pons la federalización sigue siendo "un gran sinsentido", por lo "que resulta necesario unificar todos los criterios bajo una misma jurisdicción nacional". Sin embargo, el especialista fue más allá al estimar que su iniciativa no prosperará ya que "se terminarían los curros con multas que se aplican según cada normativa provincial o municipal".

La provincia aunó criterios con Córdoba, pero Entre Ríos no tiene esta exigencia para los coches radicados en esta provincia. Cada jurisdicción puede adherir o no a las disposiciones nacionales, de modo que si un agente de la policía de seguridad vial santafesino detiene en un control a un entrerriano, no podrá pedirle la RTO como requisito obligatorio.

Cabe recordar que tras tres años de patentado un cero kilometro, todo rodado está en condiciones de obtener la RTO. El trámite debe ser realizado por los titulares registrales de vehículos de más de tres 3 años de antigüedad. Entre 3 y 7 años de antigüedad del vehículo, la revisión técnica es obligatoria cada 2 años. Con más de 7 años de antigüedad, la revisión técnica deberá realizarse en forma anual.

controlrutas1.jpg

Críticas

La ley nacional de tránsito 24449 fue aprobada en mayo de 1994 y allí se estableció que todas las jurisdicciones la adopten en un plazo de dos años. Sin embargo, y tal como explicó Pons el sistema de RTO es resorte de las provincias y de los municipios.

Para el especialista, si bien no hay una exigencia de exhibir la oblea de la RTO para los coches radicados en Entre Ríos por más que en Santa Fe sea exigible para los autos patentados en ésta provincia, "se puede hacer una revisión rápida a un costado de la ruta, sin que se puedan aplicar multas ni cobrar por la revisión, pero si el testeo no cumple los objetivos, las autoridades están facultadas para hacer volver al rodado a su provincia de origen. Se trata de la figura de inspección rápida fuera del camino", remarcó Pons.

El titular del Observatorio marcó que las revisiones deberían chequear al menos unos 170 puntos del auto, pero la mayoría de los talleres solo miran 20 puntos del auto, y no se observan transferencias ni los elementos de seguridad a bordo de la unidad.

"Hemos hecho pruebas comparativas en dos talleres distintos con un camión y nos daban valores un 50 por ciento diferentes en la inspección de frenos y suspensión", denunció para agregar: "Hay que tener coraje para pedirle a un particular que tenga su vehículo en condiciones porque el Estado te controla, pero no te ofrece una ruta segura o al menos como la gente. Las multas son un gran curro. Y si un rodado choca y repara el choque nadie te pide que hagas de vuelta la RTO para ver cómo quedó tras el impacto. Si la oblea está vigente, no pasa nada".

Por todo ello, Pons concluyó que la ley nacional de tránsito "es un gran bluff" porque las provincias pueden adherir o no . El resultado es que entre provincias existan velocidades máximas distintas y hasta la vigencia de la RTO o VTV con plazos distintos. "Resulta un verdadero sinsentido que la ley siga federalizada, tendría que estar unificada bajo jurisdicción nacional, insisto no federal pero para eso es necesaria una reforma de la Constitución Nacional. Hoy las autoridades nacionales ni siquiera pueden retener una licencia de conducir, porque el otorgamiento es de los municipios".

controlrutas2.jpg

Descoordinación

Consultado el ex titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo recordó que tiempo atrás Santa Fe no exigía la RTO y cuando los santafesinos se trasladaban a Buenos Aires no podían exigirles la oblea reglamentaria. Luego repasó una serie de ejemplos sobre reglamentaciones en el tonalizado de los vidrios para los autos patentados en Rosario a diferencia del resto de la provincia, para concluir que los autos antiguos no son pasibles de sanciones a la hora de una revisión técnica porque carecen de elementos que sean testeables, entre otras cosas. "Todo es una gran descoordinación", concluyó.