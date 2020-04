Reunión y charla con Cristina

El presidente Alberto Fernández destacó ayer su encuentro del martes con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de terminar la cuarentena tras regresar de Cuba junto a su hija Florencia. Fernández la definió como "una mujer de una gran experiencia, de una gran inteligencia y además una amiga". El presiente comentó que habló de todo" con la ex presienta, entre otros temas del aumento de precios y de cómo hacer "para que los vivos no se abusen de los argentinos". Reconoció además: "A veces estamos de acuerdo, a veces no. Pero yo siempre la escucho con mucha atención, por su experiencia y capacidad, es una mujer de una gran capacidad y de una gran inteligencia".