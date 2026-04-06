Residencias médicas en Santa Fe: abren la inscripción con sistema propio tras el retiro de Nación

La provincia definió el cronograma 2026 para el ingreso a residencias. Habrá examen en junio y el inicio está previsto para septiembre

La provincia de Santa Fe avanzó en la implementación de un sistema propio de residencias médicas y ya definió el cronograma para el ingreso 2026, en un contexto marcado por el retiro del financiamiento nacional. Las inscripciones se abrirán el 20 de abril y se extenderán hasta el 8 de mayo.

La medida fue acordada en el marco de la Mesa Interinstitucional de Residencias en Salud , que reúne al Ministerio de Salud provincial, los colegios profesionales, universidades y la Municipalidad de Rosario, con el objetivo de garantizar continuidad y previsibilidad a la formación de profesionales.

El examen se realizará el 17 de junio, con sedes en Rosario y la capital provincial, mientras que el ingreso de los residentes está previsto para el 1 de septiembre.

La decisión de la provincia responde a los cambios impulsados por el gobierno nacional en 2025, que modificaron el reglamento y dejaron sin financiamiento al esquema vigente hasta ese momento.

Frente a ese escenario, la administración provincial asumió la coordinación del concurso y la creación de un sistema propio. Para sostenerlo, prevé una inversión mensual de 2.300 millones de pesos.

“Es una inversión muy grande en un contexto inédito, pero hubo una decisión política de avanzar en un sistema propio de formación”, señaló el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa.

>> Leer más: Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

Articulación institucional

El nuevo esquema se construye con la participación de instituciones clave como la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral y los colegios de médicos de ambas circunscripciones.

Desde el municipio rosarino, el coordinador de formación en salud, Ignacio Gómez, destacó que la continuidad del sistema representa “una apuesta por el crecimiento y la formación” en un contexto adverso para el sector público.

En tanto, desde el Colegio de Médicos subrayaron que el trabajo conjunto permite adaptar la oferta de cargos a las necesidades de cada región, un punto clave en la planificación sanitaria.

Formación con foco en el sistema de salud

Además de sostener el ingreso anual, la Mesa Interinstitucional avanza en la definición de perfiles profesionales prioritarios y en la actualización de contenidos de formación.

El objetivo es que las residencias no solo continúen como instancia de especialización, sino que también respondan a las demandas concretas del sistema de salud provincial.

Con este esquema, Santa Fe busca consolidar un modelo propio en un contexto de incertidumbre nacional, garantizando la formación de nuevos profesionales y la continuidad de un eslabón clave del sistema sanitario.