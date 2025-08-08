La Capital | Ovación | Central

Atlético Tucumán vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

El equipo de Ariel Holan visitará al Decano con hinchas canallas en las tribunas. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

8 de agosto 2025 · 11:14hs
Rosario Central visita a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la 4ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Decano y el Canalla de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Atlético Tucumán vs. Central

El partido correspondiente a la Zona B entre Atlético Tucumán y Central será este sábado 9 de agosto, desde las 20.45, en el Monumental José Fierro con el arbitraje principal de Fernando Echenique, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Dónde ver Atlético Tucumán vs. Central

La transmisión del encuentro entre el Decano y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

En el último enfrentamiento entre ambos, Central venció 3-1 a Atlético Tucumán en el Gigante.

Posibles formaciones de Atlético Tucumán y Central

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortíz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra o Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Veliz y Jaminton Campaz. DT: Ariel Holan.

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

