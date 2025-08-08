La Capital | Información General | Ferrari

Sorpresa por el violento choque de una Ferrari en una ruta de Buenos Aires

El auto, llamativo por su color amarillo intenso, quedó completamente destrozado en la banquina. Buscan determinar las causas del accidente

8 de agosto 2025 · 19:08hs
La Ferrari quedó completamente destrozada.

La Ferrari quedó completamente destrozada.

Una Ferrari amarilla sorprendió a varios automovilistas este viernes en la ruta provincial 16 de Buenos Aires. Sin embargo, no fue su presencia ni su llamativo color lo que impactó a las personas que circulaban por esa traza vial sino que el rodado protagonizó un choque y quedó completamente destruido.

El hecho se registró en la mañana de este viernes, en una rotonda del cruce de las rutas provinciales 16 y 6, a la altura de la localidad de Guernica, ubicada a unos 75 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Las primeras informaciones brindadas por la Policía bonaerense, que arribó al lugar momentos después de que el auto chocara, indicaron que los daños fueron totales, al punto de que no se pudo determinar cuál era la chapa patente del rodado. Además, remarcaron que el conductor salió ileso y se retiró por sus propios medios.

ssstwitter.com_1754690069849

Ya hay una investigación en curso para determinar las causas del accidente, a cargo de la fiscal Karina Guyot, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada Nº 1 de San Vicente. De todos modos, testimonios recabados por personal policial en el lugar dieron cuenta de que la Ferrari despistó y terminó dentro de un campo, a media cuadra de la ruta.

Guyot pidió, como primeras medidas investigativas, iniciar actuaciones por averiguación de posibles ilícitos y solicitó peritos para que trabajen en la zona.

Qué modelo de Ferrari fue la que chocó en Guernica

Por lo poco que quedó, se puede apreciar que la Ferrari que chocó en Guernica se trata del modelo 296 GTB de la histórica marca italiana.

>> Leer más: El modelo "más barato" de Ferrari salta al mercado internacional

El rodado tiene 830 caballos de fuerza y puede llegar a los 330 kilómetros por hora. Además, su aceleración de 0 a 100 se da en apenas 2,9 segundos.

