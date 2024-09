Referentes del derecho manifestaron su "rechazo absoluto" al proyecto de sucesión notarial

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, reiteró semanas atrás la posibilidad de que las sucesiones se puedan realizar con escribanos . Durante la inauguración de la 45° Convención Notarial, afirmó: "Ustedes necesariamente deben intervenir en otros actos jurídicos, como los que propone el gobierno: divorcios y sucesiones, para ahorrarle dinero a la gente y facilitarle trámites en la vida". El tema ya había estado presente en la primera versión de la Ley Bases, que proponía un “régimen sobre procesos sucesorios no contenciosos”, es decir, la posibilidad de tramitar los procesos sucesorios ante escribano público en aquellos casos en los que no existan controversias entre ellos. Sin embargo, la iniciativa no fue incluida en el texto aprobado por el Congreso.

"Esto suena hermoso pero es mentira. Es mentira que se descongestiona, es mentira que va a ser más sencillo, necesariamente va a generar un esquema burocrático. Y es mentira que va a ser más barato, porque va a ser mucho más caro", apuntó Galdeano.

Daniel Erbetta, el juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, dijo a Radio Mitre que existen dos tipos de procesos en el sistema jurídico argentino que requieren una intervención judicial directa: los concursos y quiebras, y los procesos sucesorios. "En ambos el patrimonio en cuestión, ya sea el de un concursado o el de un fallecido, es considerado la prenda común de los acreedores, por lo tanto toda cuestión que esté vinculada a un proceso sucesorio debe necesariamente tramitarse ante un juez y deben necesariamente las partes contar con representación legal, porque son cuestiones que no se pueden resolver en un trámite administrativo o notarial", expresó.

Conclusiones

Tras el encuentro, los organizadores emitieron un documento donde rechazaron las sucesiones notariales. "Ratificamos la idoneidad de las sucesiones en sede jurisdiccional, en el entendimiento que la normativa contenida en el Código Civil y Comercial de la Nación constituye la mejor respuesta legislativa y normativa a la realidad vinculada con el derecho sucesorio", señala el texto.

"En relación a la iniciativa expresada por algunos sectores de formalizar las sucesiones notariales, concluimos que de concretarse su aprobación, redundarán en mayores costos para la población, sin contribución alguna a la reducción de plazos, acarreando un grave perjuicio para la seguridad jurídica y generando mayor conflictividad social", advierten, al tiempo que alertan a la ciudadanía "que evite ser víctima de engaño producto de falsos eslóganes".

"El proyecto mencionado pretende instalar la opción de acuerdo entre sucesores mayores y capaces realizada ante un escribano público u órganos judiciales. Esto conlleva a la desnaturalización de la función del juez, transformando el acto jurisdiccional en un mero acto administrativo, limitando su función a la verificación de las partidas como acreditación de la vocación sucesoria de los pretendientes a la herencia", advierten.

Respecto de si una sucesión generará o no conflictos, apuntan: "No existen recetas mágicas para poder conocer de antemano esta situación. Lo que se avizora es la conflictividad social y la inseguridad jurídica. Pensemos en este planteo: qué ocurriría si se presentan ante un escribano determinados sucesores y estos omiten denunciar la existencia de otros sucesores o bien de acreedores de la persona fallecida, y luego ellos disponen de los bienes de la herencia y luego se insolventan. Los sucesores y acreedores omitidos podrán ir a un proceso judicial pero ya será tarde, pues no habrá bienes en la herencia para cobrar los créditos ni tampoco los sucesores omitidos podrán recibir sus respectivas porciones hereditarias, y si quienes han dispuesto de los bienes hereditarios son insolventes, pues entonces no habrá nadie a quien reclamar en forma eficiente para satisfacer sus derechos, los cuales se habrán vulnerado".

"Por otra parte —agrega el texto— quienes acompañan esta iniciativa manifiestan que las sucesiones notariales serán más rápidas y menos costosas. La realidad refleja la falacia de estas afirmaciones. En primer lugar, los plazos enunciados en el proyecto reproducen los establecidos en el Código Civil y Comercial y, en este punto no hay variación alguna; claro está, si estamos frente a un sucesión voluntaria y no deviene en contenciosa. En segundo lugar, en cuanto a los costos, el mismo proyecto expresa en su artículo 8 que 'cada colegio notarial establecerá los aranceles indicativos a percibir por el escribano interviniente', lo cual significa que no se conoce a ciencia cierta los montos en que ascenderán dichos aranceles, sellados y tasas a devengarse y; más aún, la posibilidad de generarse un doble honorario profesional; es decir a favor del escribano y del letrado interviniente; patrocinante de los interesados. Entonces el argumento de una sucesión menos costosa se diluye.

"La sucesión notarial no contenciosa no va a traer ninguna mejora en relación a la sucesión judicial no contenciosa, los verdaderos inconvenientes que se generan en relación al tiempo y costos se producen en las sucesiones contenciosas, y el mismo proyecto deja aclarado que ante la presencia del conflicto se deben remitir las actuaciones a sede judicial", agrega el escrito.