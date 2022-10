Recomendaciones expertas para hacer un buen café en casa y elegir en la cafetería

Una de las cosas que más lo sorprendió al colombiano Alexis Sabogal cuando llegó al país y a Rosario fue que el café se toma a toda hora. "La gente toma café de mañana, de tarde y de noche, después de comer, a la medianoche y e incluso de madrugada; no tiene hora", comentó a La Capital el experto barista que dirigirá el Primer Torneo de Barismo que se llevará adelante en Rosario entre el 20 y el 22 de octubre próximo durante la Feria Internacional de la Alimentación Rosario (Fiar). Sin embargo, esa costumbre no hace que siempre el café que se toma sea bueno, así que tomen nota que acá dejó algunas recomendaciones para servir un buen café hogareño y detectar uno que no lo es tanto en la cafetería.