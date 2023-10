Reclamo y paro de empleados administrativos en el Aeropuerto de Fisherton

Reclaman, entre otros puntos, titularización y creaciones de cargos porque la estructura de la estación quedó chica. La medida de fuerza no afecta la parte operativa.

Empleados del Aeropuerto Internacional Rosario nucleados en ATE y en Upcn realizan un paro por 24 horas en reclamo de mejores condiciones de trabajo y la incorporación a planta permanente de 50 compañeros. La medida de fuerza no afecta a la parte operativa de la estación y por lo tanto el movimiento de aviones es normal.

Claudia Alcalá, delegada de ATE en el Aeropuerto, señaló a La Capital que el paro abarca a los dos gremios de empleados estatales. “Es un conflicto que se viene desarrollando en los últimos años. No tenemos un crecimiento de nuestra carrera administrativa. Estamos pidiendo titularizaciones, subrogancias y creaciones de cargos, el suplemento aeroportuario que todavía no tenemos. Necesitamos un organigrama o estructura que no está aprobada”, remarcó.