Reclamo en Diputados para que se trate el proyecto de compensaciones al transporte público

"Yo no quiero sacarle el subsidio al transporte del Amba, quiero equidad" , sostuvo la legisladora del bloque Hacemos Coalición Federal y recordó que hace 10 años, 7 de cada 10 pesos iban a parar al circuito del Gran Buenos Aires, mientras que el restante 30% era distribuido entre los distritos del país: "Hoy el 100% de los subsidios al transporte queda en el AMBA. Debemos intimar, y así hecho con una nota a la Comisión de Transporte, para que trate el asunto. Debemos dejemos de aceptar y naturalizar esta nueva discriminación hacia las ciudades" , subrayó.

Pedido de informe Fein transporte.jpg La diputada Mónica Fein solicitó un pedido de informe para reclamar el urgente tratamiento del proyecto sobre las compensaciones al transporte público de pasajeros.

A esto “le hemos sumado un pedido de informe porque, como todos sabemos, se sigue recaudando recursos a través del impuesto a los combustibles líquidos y también al dióxido de carbono. También sabemos que a diferencia de lo que nos pasa el interior, mientras no se trata este fondo, mientras no se discute una distribución equitativa de los recursos, estos impuestos que pagamos todos los argentinos sigue subsidiando el Amba", apuntó la ex intendenta rosarina y destacó que los impuestos señalados aumentaron a razón de 150% comparado con los valores del primer semestre del año pasado, “mientras que todo el interior tiene que ver cómo aumenta la tarifa del transporte, que ya es inaccesible para una gran parte de la sociedad”.

"Hubo un aumento de recursos dirigidos hacia el Amba, cada mes aumenta este dinero que pagamos todos los argentinos. Subsidiamos a la Capital Federal y al Gran Buenos Aires y en las ciudades en las provincias sigue aumentando el costo del boleto", fustigó la socialista y continuó: "El presidente dice que no tiene plata, pero para algunas cosas si la tiene".

Subir el boleto, la única salida propuesta

Por su lado, y sumando a este escenario de incertidumbre, los titulares de empresas de transporte auguraron que el sistema no puede continuar por mucho tiempo sin una readecuación de la tarifa y le puso un precio tentativo al boleto para sostener la actividad durante el mes de agosto: un ticket de 1200 pesos para el mes que viene.

El titular de Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, admitió que no se hacen inversiones y que “el servicio se deteriora por la falta de subsidios nacionales. Los intendentes de las principales ciudades harán un planteo 4 de agosto en el Congreso. Se reunirán con diputados y senadores para tratar de obtener una ley federal de transporte que equipare subsidios”.