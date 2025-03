Realizaron el primer trasplante de médula ósea pediátrico en un centro privado de Rosario

La Capital habló con Di Santo, un médico con una larga trayectoria en el tratamiento de enfermedades hematológicas pediátricas severas, quien dio detalles de este logro para la salud local y del panorama en relación a estas dolencias que son más frecuentes de lo que la población general supone.

El especialista mencionó que el Centro de Trasplante (CENHYT) del Sanatorio Británico (que coordina la médica Amalia Cerutti), con más de 500 trasplantes realizados en adultos, "habilitó la posibilidad de realizar estos procedimientos hematológicos en bebés, niños y adolescentes, gracias a las nuevas instalaciones que incluyen habitaciones pediátricas y una unidad de cuidados intensivos de alta complejidad, lo que permitió este logro".

britanico (2).jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Qué tenía el chico que fue trasplantado

En relación al primer procedimiento, el médico dijo que se trata de un chico de 15 años con diagnóstico de linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer de la sangre) que había atravesado una quimioterapia tiempo atrás, y se había curado. Tres años después la enfermedad reapareció. "Nos lo derivaron e iniciamos una segunda línea de tratamiento que incluyó extraer y congelar médula del propio paciente para luego de una nueva quimioterapia realizar el trasplante autólogo (lo que significa que no necesitó donante en este caso)".

"Fue dado de alta y sigue con los controles postrasplante. En lo inmediato debe tener bastantes cuidados pero confiamos que en unos meses se va a poder reintegrar de a poco a sus actividades habituales y en seis meses tendrá una vida normal", explicó el médico dando cuenta de la importancia del procedimiento.

Disanto señaló que hace pocos días trasplantaron a una segunda paciente, una nena de 12 años, oriunda de Santa Fe.

"Estos chicos, como tantos otros, cuando no tenían la opción de tratarse en Rosario debían viajar, con todo lo que eso implica para ellos y sus familias, a ciudades como Buenos Aires o Córdoba donde hay centros privados que hacen estos tratamientos. El efector público, el Hospital Vilela, solo admite pacientes sin cobertura social, por eso, todos los que son de Rosario u otra zona de la provincia y requieren un trasplante pero tienen cobertura debían hacerlo fuera de la ciudad", mencionó.

"Para los padres es un período doloroso, de mucha angustia, de estar pendientes todo el tiempo y muchas veces tienen otros hijos, con lo que se hace muy complicado instalarse en localidades más alejadas de sus hogares y por mucho tiempo. Luego del trasplante las internaciones suelen ser prolongadas y los controles se hacen seguido, no pueden regresar rápido. Son enfermedades severas", detalló el profesional, que al igual que el resto del equipo se capacitó en el exterior y son los mismos que ya realizaron más de 100 trasplantes en el Vilela.

britanico (1).jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Enfermedades que requieren trasplante

Las enfermedades que obligan a recurrir al trasplante en pediatría son: tumores sólidos, leucemias, linfomas, fallos medulares congénitos, aplasias de médula osea y otras como las inmunodeficiencias: "Todos estos trastornos no se curan sin un trasplante. Es cierto que no todas las leucemias se trasplantan sino las que no responden a quimio y son de alto riesgo", deatalló el especialista.

"La demanda es alta y las unidades pediátricas en el país son pocas. En el Incucai (el organismo que supervisa y autoriza todos estos procedimientos en la Argentina) hay largas listas de pacientes que esperan una oportunidad que muchas veces no llega. De allí que sea tan relevante tener más y más centros habilitados con todos los requisitos que determina el Incucai", puntualizó el hematólogo.

Las señales de alarma que hay que tener en cuenta para una consulta con un especialista son: palidez, dolores óseos, vómitos sin una causa determinada, sangrados de nariz y encías, hematomas, cansancio, encontrar algún bulto en la zona abdominal. "Los padres deben estar atentos y los pediatras también para hacer un diagnóstico precoz y la derivación inmediata a un equipo especializado", enfatizó Di Santo.

Los caminos posibles

Los trasplantes hematológicos son: el autólogo, en el que se usa la propia médula del paciente, la que previamente se colecta y criopreserva ya que antes del trasplante se realizará un tratamiento de quimioterapia a dosis muy altas: "Son mega dosis que destruyen las células malignas pero también la propia médula, entonces hay que preservarla para luego trasplantarla".

Y los trasplantes alogénicos. "Allí hay que reemplazar la médula enferma del paciente a causa de una leucemia, linfoma o por aplasia o fallo medular, entre otras. Se hace un tratamiento con drogas y luego se infunde una médula de donante", mencionó el especialista.