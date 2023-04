Radares en Circunvalación: Compromiso Vial denuncia otra postergación de los controles

https://twitter.com/msena31/status/1646834651808387075 Perotti, Aymo, Cerutti @GobSantaFe @omarperotti @RedSegVial

Pueden explicar dónde están los radares en la Av Circunvalación?

Cuándo van a estar funcionando?

HARTA de tanta mentira y anuncios falsos — Mariana Sena (@msena31) April 14, 2023

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, la referente de Compromiso Vial no ahorró en críticas ni tampoco en ironías al referente a la nueva postergación. “No sé cómo todas estas demoras no terminan en una actuación judicial. Están jugando a que ponen dos radares y los radares no están. Subestiman a la gente. Creen que no vemos que no hay controles en Circunvalación, que no hay radares”.

Así, con un toque de sarcasmo se preguntó: “¿Qué pasa con los radares? ¿Son fantasmas? Un día están. Si llueve no están. Si hay mucho sol, tampoco. El lunes no pueden, el viernes les duele la panza. Hace tres años que le pedimos al Estado provincial un plan integral de seguridad, que no implica sólo de radarización”.

“Las autoridades siempre se van por la tangente. Ellos hicieron el anuncio. Dijeron que habría quince puntos de controles, que iban usar drones, que habría radares funcionando de noche. ¿No van a dar cuenta de todos estos anuncios? Cualquiera que circule por Circunvalación o cualquiera de los accesos a la ciudad, puede ver que no ha mejorado nada en tres años”, remarcó Sena.

La titular de Compromiso Vial reclamó que “el estado tiene que aparecer con convenios, con acciones, trabajando con otros organismos. Para eso tiene que trabajar. Eso es ejecutivo, gestión, administración. Hoy, los radares no están”.