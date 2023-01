Qué hacer si te roban el equipaje durante un viaje en micro

Diez personas que llegaron a la terminal de Rosario desde Pinamar no encontraron las valijas que habían cargado en la bodega antes del viaje. Los pasos a seguir en estos casos

Llegar a destino y que no esté tu equipaje es una de la pesadilla más frecuentes con la que fantasean quienes viajan. La pesadilla se hizo realidad este miércoles para un grupo de turistas que volvió a Rosario tras pasar sus vacaciones en la costa atlántica. Cuando fueron a retirar sus bolsos y valijas de la bodega del micro que los trajo, diez pasajeros se encontraron con que sus pertenencias habían sido robadas durante el trayecto.

La oficina de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de la Estación Terminal de Ómnibus Mariano Moreno acompañó a los usuarios a hacer las denuncias correspondientes . En diálogo con La Capital aseguraron que no es un hecho frecuente. "Es muy polémico que falten diez valijas", sostienen.

Desde la empresa de transporte indicaron que “fue la primera vez” que sucede un hecho de estas características y también lo calificaron como “muy raro”. En ese marco, hicieron saber que se harán cargo de la situación ya que el equipaje que viaja e bodega cuenta con seguro.

Si bien no es algo que suceda con asiduidad, siempre viene bien saber cómo actuar en el caso de que la empresa de transporte extravíe tu equipaje.

¿Qué datos hay que tener en cuenta para el cuidado del equipaje?

El equipaje que se transporta en la bodega está asegurado, por lo tanto, cualquier pérdida total o parcial o deterioro del mismo, debe ser indemnizado. Al momento de despachar el equipaje, la empresa debe entregarte un ticket, conservalo durante todo el viaje y no lo entregues hasta que el equipaje te sea devuelto en perfecto estado.

Asimismo, la empresa debe identificar todo equipaje de mano con un marbete correspondiente, aunque no responderá por extravío o deterioro de los equipajes de mano, salvo culpa comprobada de aquella o de sus empleados (según normativa vigente: Art. 6° inc. A de la Res. S.T. N° 47/95). Se ajustarán a la norma las personas físicas o jurídicas que operen líneas de servicio público interurbano, o prestaciones de tráfico libre, ejecutivo o de turismo.

¿Qué hay que hacer si te pierden el equipaje?

Debés conservar el pasaje y el ticket que te fue entregado al momento de despachar el equipaje y hacer el reclamo a la empresa dentro de las 24 horas de finalizado el viaje. NO ENTREGUES ESTA DOCUMENTACIÓN hasta que tu equipaje te sea devuelto en perfecto estado o hasta que la empresa te indemnice con el monto previsto por las normas. La empresa tiene cinco (5) días corridos para dar respuesta al reclamo, (Art. 6º inc. D de la Res. S.T. N° 47/95). Si la empresa no te ofrece una respuesta satisfactoria transcurrido ese plazo por favor comunicate a nuestro 0800-333-0300.

¿Cuál es el monto por el que la empresa debe responder en caso de pérdida de equipaje?

El monto de la indemnización varía con los ajustes tarifarios. Hasta septiembre, el último mes publicado en la página oficial de la CNRT, el monto era de $14,136.50.