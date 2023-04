Pulsar Esports llega a Rosario con los mejores exponentes de los ciberdeportes

Pulsar tuvo sus fechas 2023 en Santa Fe, Firmat y Rafaela, y este fin de semana llegará a Rosario. Los interesados podrán acceder a jugar a League of Legends, FIFA 21, PES 21, Rocket League, Clash Royale y Just Dance. Las propuestas incluyen las competencias de Esports, definiendo los ganadores de la Copa Santa Fe de Football Digital, y se entregará la Copa Aniversario en un triangular entre los clubes Newell’s Old Boys, Rosario Central y Provincial. Además, se disputará la final de la Federal Cup, la competencia de deportes electrónicos a nivel profesional más importante de la Argentina.