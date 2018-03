La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par santafesino, Maximiliano Pullaro. ratificarán hoy el acuerdo de cooperación firmado en septiembre de 2016 por el cual fuerzas federales colaboran en Rosario en 18 puntos de control en el oeste, sur y noroeste con la participación de efectivos de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, y que se prorrogará al menos por un año. "Esta rúbrica es para sostener las tareas de colaboración a lo largo del tiempo y seguir con un muy buen trabajo que estamos haciendo con la ministra", destacó Pullaro y remarcó: "Si además Nación decide un refuerzo adicional de efectivos, bienvenido sea".

A mediados del mes pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó a La Capital un desembarco "significativo" de efectivos federales y prometió "saturar los barrios Tablada y Municipal" con el propósito de ponerle fin a la ola de crímenes que provocó a comienzos de 2018 la guerra entre bandas antagónicas.

En su momento Bullrich evitó dar precisiones de los refuerzos, pero avisó que se "notará fuerte" la presencia de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.

"Está claro que hay un mal arranque en materia de seguridad pública, pero no es una situación descontrolada", había señalado la ministra en relación al rebrote de violencia extrema que se cobró 27 muertos en un mes y medio.

Con tono amistoso, Pullaro felicitó el desembarco de Bullrich hoy al mediodía en el salón Blanco de Gobernación. "Vamos a ratificar el convenio de septiembre de 2016 para continuar en el tiempo la acción conjunta entre efectivos provinciales y federales. Si además se anuncia una reincorporación o refuerzo a lo que ya está en marcha, lo recibiremos con satisfacción", puntualizó en relación a los acuerdos Nación-Santa Fe en materia de seguridad pública.

Las fuerzas federales seguirán su labor en 18 puntos fijos, en el oeste, sur y noroeste. Esta acción representa el trabajo de 130 agentes federales, quienes rotan en 4 turnos.

En tal sentido, Pullaro aclaró que el número de 600 efectivos aportados por el gobierno nacional "no es una cifra que esté determinada".

De todos modos, y en relación a la polémica que se montó por los gastos de alojamiento de estos refuerzos, el ministro santafesino aclaró que "no existe ruido, ya que el convenio que vamos a ratificar en su primera cláusula establece que el Estado provincial no paga los viáticos, como no lo hacen el resto de las provincias".

En este punto, Pullaro se detuvo para recordar que la única vez que Santa Fe tuvo que desembolsar 100 millones de pesos durante tres meses de 2015 para la llegada de federales, fue durante la gestión del ex secretario de seguridad kirchnerista, Sergio Berni.

La relación Bullrich-Pullaro había comenzado con fricciones, tras algunos chispazos luego de la persecución y captura de los evadidos en la triple fuga de los reos Cristian y Martín Lanatta junto a Víctor Schillaci.

"Andamos muy bien con Patricia. No hay discusión. Estamos coordinando tareas de inteligencia e investigación con resultados muy importantes. Se trabaja muy bien con autoridades políticas y policiales. En materia de seguridad la ministra ha demostrado ser muy generosa", remarcó Pullaro.

Sobre el refuerzo de más tropas del ámbito nacional, insistió: "No es un tema central. Estamos abiertos a que vengan más agentes, pero lo neurálgico es la planificación, investigación, inteligencia y rol de la Justicia Federal".

En coincidencia con lo dicho, Bullrich había mencionado que se pondrá en marcha un equipo "multiagencial" en la prevención del delito, en el que convergerán las cuatro fuerzas federales, que entrecruzarán información.

Está usina de datos será en paralelo al Comando Unificado que funciona en el Destacamento Móvil II de Gendarmería, donde articulan esfuerzos y roles efectivos federales y provinciales.