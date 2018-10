Dentro de la estructura de Barrios de Pie también se encuentran acciones vinculadas a las áreas de salud y educación. "En salud, en el primer semestre elaboramos un informe de nutrición infantil, donde nos dio que el 44 por ciento de los chicos, de entre 5 y 12 años, tiene problemas nutricionales. Puede ser por sobrepeso, bajo peso o mala alimentación. Este semestre vamos a hacer de nuevo las mediciones", destacó el referente de la organización social, Gabriel Báez. "Creemos que esta situación está muy vinculada a la falta de dinero para comprar comida. Hay gente que no come, y otra que come alimentos en mal estado", se encargó de precisar. Y amplió: "Además, en educación estamos trabajando en los barrios dictando apoyo escolar y llevando adelante trabajos deportivos y recreativos".

