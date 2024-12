Primer paso para que los paradores separen residuos y esquiven la contaminación en el Paraná

Luego del primer paso, se colocaron tres contenedores fabricados con ecotablas de plástico reciclado para dividir en el momento del depósito los residuos plásticos, aluminio, colillas de cigarrillos y vidrio. “La idea es generar mayor conciencia e ir reduciendo el impacto ambiental dentro del desarrollo comercial de los paradores”, señaló Soriano. Con los contenedores llenos, el área de Política Ambiental se encargará de la logística, es decir, el traslado de los materiales a los puntos especializados de tratamiento. Los plásticos hacia la empresa Evercaff, encargada de los contenedores, las colillas de cigarrillos a la Facultad de Bioquímica donde se está estudiando el proceso para que no genere contaminantes, mientras que el aluminio se distribuirá entre los estudiantes del Politécnico para el uso de sus proyectos y el vidrio a otra organización recicladora.

paradores sostenibles 28.12.jpg Foto: Universidad Nacional de Rosario

Paradores Sostenibles

La elección de Club del Río no fue al azar y se enmarca en el proyecto “Paradores Sostenibles”, que busca fomentar las prácticas responsables en este tipo de espacios. El parador privado ya impulsó medidas amigables con el medioambiente como la implementación de ecovasos, la utilización de paneles solares para abastecer su consumo eléctrico y biodigestores para tratar las aguas residuales, evitando la contaminación del río Paraná. “También este año comenzamos un plan de reforestación con especies nativas y así reforzar la sombra natural”, detalló el emprendedor isleño.

El Club del Río se define como un camping. La música no excede volúmenes de contaminación sonora y no se promocionan megafiestas. Tiene espacio de parrilleros y deportivos para disfrutar entre familias y amigos. En este marco, se invitaba a los usuarios a llevarse su basura, para no contaminar el lugar, pero con el convenio ahora se convierten en la primera cadena en la separación de residuos. “El tema de la basura es un problema difícil de abordar para todos los Paradores y este convenio viene a ofrecer una solución. Además, a reforzar la concientización en nuestros clientes y equipo”, apuntó Soriano.

Beneficios para los estudiantes

Además de acompañarse en su misión sustentable, Política Ambiental y Club del Río firmaron un convenio para ofrecer beneficios exclusivos a la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, conformada por estudiantes, docentes, no docentes y graduados.

Entre los beneficios se incluyen la estadía gratuita de lunes a viernes (excepto feriados), un 50% de descuento en la tarifa para acampar de lunes a jueves (excepto feriados), un 20% de descuento en el costo del cruce hacia el parador de lunes a viernes y un 20% de descuento en paseos y excursiones de la empresa de ecoturismo Islandia Excursiones.

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben presentar en formato digital un certificado de alumno regular, un recibo de sueldo o el legajo correspondiente.