Presentan "Mapeo de lecturas", un cuaderno que va "de lo íntimo a lo colectivo"

La presentación se realizará en modalidad taller y a través de las distintas actividades se mostrará cómo la lectura puede ser, al mismo tiempo, un acto tan íntimo como colectivo y un espacio de encuentro y reflexión.

Inscripciones en el siguiente link: https://forms.gle/zrCZ6ChNEDDsgqrg7

Más información

"Creemos en la libertad de la lectura, en que cada persona elige su propio camino, y que ese camino, es una aventura. Entonces, no hay un mapa establecido, no hay un camino correcto por el cual caminar. Hay libros que nos movilizan, hay libros que nos marcan, hay libros que son tesoros, y que son brújulas. Este cuaderno intentará hacer preguntas y no dar respuestas, intentará que cuando quieras y así lo desees, vuelvas a recordar qué sensaciones te trajeron esos textos, esas historias, quién eras cuando las leías y quién sentís que sos ahora, un tiempo después.

WhatsApp Image 2023-01-02 at 12.47.47.jpeg Mapeo de lecturas, de María Belén Campero y Pau Turina.

Creemos en la literatura que habilita la conversación, con otrxs y con unx. Que habilita el diálogo y la reflexión. Creemos en la literatura como un encuentro, con ideas, con momentos, con sensaciones, con estados de ánimo. Y creemos en la literatura como acto de compartir. Por eso, este cuaderno, es una propuesta para compartir, con vos, nuestras inquietudes y sensaciones, para crear una conversación que se multiplique sin límites hasta donde quiera llegar.

Leer es contar una historia. Es percibir, escuchar, es jugar con las palabras, con los sonidos, con la memoria. Leer es recordar, es hacer que vuelvan las voces que nos contaron. Es guardar un secreto y elegir con quién compartirlo. Leer es encender una linterna para cambiar la luz con la que miramos el mundo.

¿Por qué leemos? Tal vez para no olvidar cuán vivas nos sentimos cuando lo hacemos".

El cuaderno tiene prólogo de la escritora Lila Gianelloni, quien sostiene: “Este encuentro que proponen Belén Campero y Pau Turina tiene la delicadeza y el trabajo minucioso de las tejedoras y nos ofrecen estas páginas como una bitácora para quien navega, como tierra fértil para quien cultiva un jardín”.