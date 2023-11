Por qué la influencer que ofrece viajes turísticos actúa de manera ilegal La presidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav) justificó la investigación en curso contra "La Reina del Low Cost", de 40 años, que promociona vuelos y paquetes turísticos muy baratos Por Lucas Ameriso 16 de noviembre 2023 · 19:37hs

"No hay nada ilegal en todo esto. Si vendiera o me compraran sí, pero no es así. Hasta Tinelli o el Maipo no paro". Así ensayó su defensa en su cuenta de Instagram "La Reina del Low Cost", la influencer, de 40 años, denunciada por la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav). "No es instagramer, sino intermediaria de productos turísticos en forma ilegal e irregular y bastardea de manera alevosa casi obscena la profesión", afirmó la titular de la entidad, Cristina Carbonari.

La puja entre la joven que emprendió por las redes sociales el ofrecimiento de paquetes turísticos y vuelos a bajo costo y las agencias rosarinas se encendió aún más tras la publicación que La Capital hizo sobre esta situación. En su cuenta, con más de 84 mil seguidores hasta ahora, "La Reina del Low Cost" volvió a la carga contra quienes la acusan de ser intermediaria en forma irregular de ofertas turísticas. La Arav inició una investigación y giró actuaciones a la federación nacional que agrupa a las agencias, al Ministerio de Turismo y a la Afip.

"El 60 por ciento de todas las (agencias) ofendidas me han escrito para que las ayude a promocionar paquetes. Hay mucha gente enojada. Taxis contra Uber", lanzó desde su cuenta de Instagram para agregar: "He dicho siempre que fomento que compren en agencias, no sé por qué tanto enojo en vez de tomarme como vidriera. ¿Cómo voy vender sin impuestos? ¿Los compro (a los pasajes) de mi bolsillo y le digo a la gente que después me los pague? ¿Dónde está la ilegalidad de postear? ¿Y si en la calle veo un kilo de tomates a 300 pesos?", ironizó. "Me da vergüenza ajena lo que dicen", agregó. Sin embargo, no dio precisiones exactas de la operatoria y las dudas persisten.

La mujer afirmó tener "captura de todo". "Si tanto defienden al turismo, ¿por qué no agradecen que alguien fomente que la gente saque paquetes con las agencias? Si tenés problemas no te responde ni Magoya, por eso todo el tiempo les doy entidad a las agencias", amplió para aclarar que no se trata de una cuenta de turismo. "Consigo buenos precios que los puede conseguir la gente también. No hago magia. No hay nada ilegal en todo esto. Pero hasta Tinelli y el Maipo no paro".

rusia.jpg Desde la Arav, su titular dialogó con este diario. "Estamos tratando el tema. Mi aclaración puntual es que ella no está como instagramer, sino que es una intermediaria en cada paquete que ofrece. Eso lo hace irregular, ilegal. Si ella sólo publicitaria un producto el tema tendría otro tenor. Esto nos pone en un terreno muy incómodo a los titulares de agencias", señaló . Los cuestionamientos apuntan a la labor de La Reina del Low Cost sin la especificación del producto, sin legajo, sin expediente. "Todos sabemos que el usuario pretende pagar menos, pero nunca puede ser a costa de adquirir productos que no tienen tributación, ni desglose de impuestos", precisó Carbonari. La entidad afirmó contar con casos testigo y que los está analizando. Allí aparecerían propuestas inexistentes. La dirigente, continuó: "Por ley. todos tenemos que saber que para publicitar un precio. ya sea publicación o propaganda en Instagram. hay que detallar el producto, vuelo, nombre del hotel, quién lo opera como mayorista y quién como minorista. Ya de por sí esto es ilegal e inapropiado. Utiliza un enganche para atraer a los clientes, pero siempre se necesita alguien detrás con legajo y que pueda facturar y tomar el pago. Insisto, no es una promoción, sino venta intermediaria. Está intermediando en la venta, no es propaganda. Estamos hablando de un ejercicio de venta ilegal e irregular, competencia desleal, evasión impositiva". "Como Arav iniciamos una investigación para que nuestros asociados sientan el protagonismo en defensa de nuestra profesión. Es una pena que entre a competir así. Hace ofertas fugaces de dos lugares en un vuelo, pero luego te quedaste sin el producto o es muy escaso. Es una manera rara de proceder. Insisto no es instagramer sino intermediaria de producto que está manoseando, bastardeando de manera alevosa y casi obscena la profesión. Cada empresa es libre de hacer publicidad, pero acá hay venta indirecta".