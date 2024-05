Por primera vez al cine: volvió el programa que invita a las escuelas rosarinas a disfrutar del séptimo arte

DSC_8297-1024x683.jpg

“La sonrisa de los niños y niñas, muchos de los cuales no vinieron nunca al centro, son como una devolución para nosotros. Al Concejo Municipal y el cine Monumental nos enorgullece continuar este programa cada año. La felicidad no es solo de los chicos sino de las maestras, que muchas veces no tienen los recursos necesarios y herramientas que luego les permitirán trabajar en el aula. Después de que se van de acá, están una semana trabajando con la peli, con el cine como una posibilidad de arte”, expresó la presidenta.