Grúas de tránsito para formar parte de los operativos de alcoholemia, autos para movilizar a funcionarios municipales y camiones de la Central de Operaciones de Emergencias (Coem) son algunos de los móviles que corren riesgo de dejar de operar por una deuda que mantiene el municipio con los prestadores de vehículos contratados. Desde la asociación civil que los nuclea afirman que les deben junio y está a punto de que se venza julio. Advierten que, si no cobran todos, las unidades no podrán acudir a los lugares de trabajo por falta del pago de seguros y por no contar con fondos para combustible.

Desde la Asociación Civil de Titulares de Vehículos Contratados por la Municipalidad (Avecon) indicaron que hay que remontarse a 2006 para recordar un inconveniente similar en los pagos a los proveedores de unidades. Además, enumeraron la cantidad de vehículos y cuáles serían las áreas afectadas ante una eventual falta de prestación de servicios.

"Son 450 vehículos los que se contratan mensualmente y no se les está abonando a sus titulares esa prestación desde junio. Están los camiones de Parques y Paseos, autos que llevan a inspectores y secretarios, grúas de Tránsito que realizan alcoholemia los fines de semana, camionetas de Vectores, parte del Coem y de Hidráulica", indicó Alejandra Insúa, referente de Avecon.

Sobre el método de pago, Insúa detalló que los prestadores deben presentar el primer día de cada mes los servicios a los que estuvieron abocados para cobrar, con un plazo máximo hasta el 20 para recibir la contraprestación. Sin embargo, dijo que aún no cobraron junio y que no tienen noticias respecto del pago de julio.

Por eso, los problemas para cumplir los servicios se profundizan: "Los muchachos no tienen ni para el gasoil, ni para el seguro, ni para comer porque esa es su principal fuente de ingresos. Desde la Municipalidad nos dicen que no tienen una fecha para darnos, lo que nos lleva a tomar la decisión de no presentarnos en el lugar de trabajo, porque sin seguro y sin combustible, no se puede trabajar".

Según la miembro de Avecon, "a la Municipalidad le sale mucho más económico este servicio que poner vehículos propios, porque todos los gastos de los mismos corren por cuenta de los titulares: combustible, seguros, roturas. La Municipalidad paga las horas de trabajo nomás".

En ese sentido, Insúa especificó que hay unidades que cumplen 120, 140 y 160 horas, mientras que las grúas abocadas a trabajar con la Dirección de Tránsito realizan alrededor de 240 horas mensuales. "Cada vehículo tiene su propia tarifa, según el tipo de vehículo", agregó.

El lunes se reunieron con el subsecretario de Hacienda, Horacio Palavecino, y hoy lo harán con el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, y el secretario de Hacienda y Economía, Santiago Asegurado. De ésta última reunión se desprenderá el próximo movimiento de los miembros de Avecon.

"La idea es salir a trabajar en cuanto hayan cobrado todos los compañeros. Mañana, a las 18, tendremos una nueva asamblea en nuestra sede para comunicar lo que se acordó en la reunión con los secretarios", contó Insúa.

A ello, añadió que "siempre" llegaron a acuerdos cuando han pasado situaciones similares, pero que esta vez la situación se complicó más de la cuenta: "El agua nos llegó al cuello. Mantenemos la postura de que hasta que el último compañero no haya cobrado, no vamos a salir, porque nos acompañamos el uno con el otro. Esto no nos pasa desde 2006, siempre hubo un buen diálogo y nunca nos habían cortado el pago".